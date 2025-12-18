Yıkım sırasında meydana gelen çökme paniğe neden oldu: Bina sakinleri tahliye edildi

Mersin'de eski bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme, yan taraftaki 4 katlı binanın birinci katının üzerine yıkılmasıyla facia ucuz atlatıldı. 4 katlı binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, bina sakinlerinden Aynur Sancar, "Kepçeciyi 'Bu bina çok sallanıyor, bir anormallik var' dedim. Bana el hareketi yaparak devam etti." ifadelerini kullandı.
Merkez Akdeniz ilçesinde eski bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme paniğe neden oldu. Hamidiye Mahallesi 4208 Sokak’ta bulunan 3 katlı eski binanın yıkımı esnasında, yan tarafındaki 4 katlı binanın birinci katının üzerine yıkılmasıyla facia ucuz atlatıldı. Olayda 4 katlı binanın birinci katındaki duvarların yıkıldığı öğrenilirken, binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde kontrol çalışması gerçekleştirirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede, binanın durumu ile ilgili teknik incelemenin sürdüğü belirtildi.
"Kepçeciyi uyardım ama devam etti"
"Dükkanımı kapattım"
Olayla ilgili inceleme sürüyor.