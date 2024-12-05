Yılın MGK toplantısı sonrası yazılı açıklamada Suriye mesajı

Yılın son MGK toplantısında terörle mücadele, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Suriye'de yaşananlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu ( MGK) Toplantısı sona erdi. Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Suriye'de yaşanan gelişmelere de vurgu yapıldı. Rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiği belirtilen yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği desteğe dikkat çekildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki
Milli Güvenlik Kurulu ( MGK) Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde gerçekleştirildi.
Saat 16.50'de başlayan toplantı yaklaşık üç saat sürdü.
Toplantı sonrası
yapılan yazılı açıklamada terörle mücadeleye, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara ve Suriye'deki gelişmelere vurgu yapıldı.
Rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiği belirtilen yazılı açıklamada, Türkiye'nin
Suriye'nin toprak bütünlüğü
ne verdiği desteğe dikkat çekildi.
Yılın son MGK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1.
,
ve
terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.
2. Lübnan’da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisiyle birlikte,
’in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkat çekilmiş;
’nin,
meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizilmiştir.
3.
’de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği; ülkemizin,
Suriye’nin toprak bütünlüğü
ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş; istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, millî güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır.
4. Ukrayna’daki savaşa ilişkin son durum ele alınarak uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkileri değerlendirilmiş; savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkat çekilmiştir.
5. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış antlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve temennimiz vurgulanmış; tesis edilecek kalıcı barışın, bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedilmiştir.
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