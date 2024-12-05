Yılın MGK toplantısı sonrası yazılı açıklamada Suriye mesajı

3.

Suriye

’de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği; ülkemizin,

Suriye’nin toprak bütünlüğü