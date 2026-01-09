Yeni Şafak
Yıllardır aranıyordu: Çocuğundan korkunç itiraf 'Babam annemi boğarak öldürdü, hafriyat döküm alanına gömdü’

17:229/01/2026, Cuma
Maktulün cesedini bulmak için başlatılan kazı ve arama çalışmaları ise devam ediyor.
İstanbul'da bir kadının öldürüldükten sonra Şile'deki hafriyat döküm alanına gömüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 20 Mart 2024'te Nuriye Dilmaç'tan haber alınamaması üzerine, Dilmaç'ın kız kardeşi ve babası kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine Dilmaç'ın kaybıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İncelenen HTS kayıtlarının ardından derinleşen soruşturma kapsamında dosyaya şüpheli olarak eklenen Dilmaç'ın eski eşi D.D, çocuğu E.D. ile eski eşinin kardeşleri E.D, Z.D. ve C.D. gözaltına alındı.

Maktul Dilmaç'ın oğlu şüpheli E.D. verdiği ifadede annesini, babası D.D'nin boğarak öldürdüğünü ve Şile'deki hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömdüklerini söyledi.

E.D'ye olay yerinde yer gösterme işlemi yaptırılmasının ardından, iş makineleriyle ve kadavra köpekleriyle kazı çalışmalarına başlandı.

Ek delillerin ardından 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama istemiyle 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, maktulün eski eşi D.D'nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin de adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Maktulün cesedini bulmak için başlatılan kazı ve arama çalışmaları ise devam ediyor.



