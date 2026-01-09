Tokat’ta evlat vahşeti: Yurt dışından gelen babasını öldürüp havuz deposuna gömdü

Yapılan sorguda M.C.’nin iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi’nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan incelemede Zihni C’nin cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.