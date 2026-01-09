Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat’ta evlat vahşeti: Yurt dışından gelen babasını öldürüp havuz deposuna gömdü

Tokat’ta evlat vahşeti: Yurt dışından gelen babasını öldürüp havuz deposuna gömdü

15:499/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat’ta, yurt dışından geldikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi, bir sitenin havuz deposunda gömülü halde bulundu.

Bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni C’den haber alamayan kızları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Zihni C’nin oğlu M.C. emniyete götürülerek ifadesi alındı.


Yapılan sorguda M.C.’nin iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi’nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan incelemede Zihni C’nin cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.



#tokat
#katil
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterini kim oynuyor? Burak Yörük kaç yaşında, nereli?