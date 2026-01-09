Sinan Ateş davasında dosyaları ayrılmıştı: Birleştirilen dosyada 10 sanık hakim karşısında

Eski Ülkü Ocakları Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı ana davadan dosyaları ayrılan sanıklar Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem ile Ateş’e ait kişisel bilgileri temin ettikleri öne sürülen ve dosyaları birleştirilen diğer 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Sinan Ateş’in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları da hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin kararı doğrultusunda, mevcut dosyanın Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve Ateş’e ait kişisel bilgileri temin ettikleri iddia edilen 8 sanıklı dosya ile birleştirildiğini belirterek, sanıklara savunmaları için söz verdi. Sanıklardan Yunus Hasar, olayla ilgisinin bulunmadığını savunarak, Suat Kurt’u evinde sakladığı iddialarını reddetti. Hasar, Kurt’u aile dostları aracılığıyla tanıdığını, geçici bir ihtiyaç nedeniyle evinde kaldığını öne sürdü.

Adres bilgilerini hatırlamıyorum

Ayşe Ateş’in kimlik numarasını sorgulatmak için gönderdiği iddia edilen sanık Suat Yılmazzobu ise adres bilgilerini sorgulattığını hatırlamadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olaydan sonra bilgi notu gönderdiği iddiasıyla yargılanan eski komiser Talha Atalay da, paylaştığı metnin sosyal medyada dolaşan bir içerik olduğunu savunarak, bunun resmi bir emniyet belgesi olmadığını ifade etti. Eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal ise adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Soruların yanıt bulacağına inanıyorum

Sanıkların ardından söz verilen Ayşe Ateş, yargılama sürecinde Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin pek çok sorunun halen cevaplanmadığını dile getirdi. Daha önce verilen mahkûmiyet kararlarını hatırlatan Ateş, “Bunca kişi bir araya gelmişken, yargılamanın neden örgütlü suçlar kapsamında yürütülmediği sorusu kamuoyunun vicdanında karşılık arıyor. Yüksek heyetinizin yapacağı yargılama sonucunda bütün soruların yanıt bulacağına inanıyorum” dedi. Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş de aile olarak tehdit almaya devam ettiklerini belirterek, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyledi.

Ara karar açıklandı

Cumhuriyet savcısı, Ateş ailesinin avukatlarının Yavuz Cihangir’in tanık olarak dinlenmesi talebinin kabulünü, ABD’den gönderilen verilerin taraflara verilmesini ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Yavuz Cihangir’in tanık olarak dinlenmesine, bilirkişi raporları ile ABD’den gelen delillerin talep eden taraflara verilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 4 Mart tarihine ertelendi.

Ana davada ne olmuştu?

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim 2024’te açıkladığı kararla tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve keşif yapan Suat Kurt’u “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Azmettirme ve yardım suçlarından da çok sayıda sanık hakkında ağır hapis cezaları verilmiş, bazı sanıklar ise beraat etmişti. Mahkeme, Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem’in dosyasını ayırmış, kişisel verilerin temini ve cinayet sonrası gizlemeye yardım suçlamalarıyla açılan 8 sanıklı dosya ise daha sonra bu dava ile birleştirilmişti. Birleştirme sonrası dosyada yargılanan sanık sayısı 10’a yükselmişti.

Yargıtay Başsavcılığı cezaları onamıştı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin ana davada, 23 Aralık 2025’te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini tamamladı. Başsavcılık, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararlarının hukuka uygun olduğunu belirterek, 5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını istedi. Tebliğnamede, tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve Suat Kurt ile azmettirme suçundan ceza alan Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında verilen hükümlerin yerinde olduğu kaydedildi. Ayrıca “tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan ceza verilen sanıklar yönünden de kararların onanması talep edildi. Bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararlarında ise usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı ifade edildi. Dosya, son karar için Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Dosyası ayrılan Öktem’e ne oldu?

6 Ekim 2025’te İstanbul’da otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı altıya yükseldi. İçişleri Bakanlığının beş şüphelinin yakalandığını duyurmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki şüphelinin 18 yaşından küçük olduğunu açıkladı. Şişli’de Büyükdere Caddesi üzerinde trafikte beklediği sırada saldırıya uğrayan Öktem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Başsavcılık, olay yerindeki tanık beyanları ve kamera kayıtları doğrultusunda yapılan iz takibiyle, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen beş kişi ile kaçmalarına yardım ettiği tespit edilen bir şüphelinin Arnavutköy civarında yakalandığını bildirdi. Operasyonda 2 Kalaşnikof, 2 tabanca ile kar maskesi ve eldivenler ele geçirilirken, ilk değerlendirmelere göre eylemin organize bir suç örgütünün husumeti sonucu gerçekleştirildiği kaydedildi. Soruşturma, azmettiricilerin tespiti ve örgütsel bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca derinleştirilerek sürdürülüyor. Öktem, Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu kaldı, dosyası ayrıldıktan sonra Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesin’de tutuksuz yargılandı.











