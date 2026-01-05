İstanbul polisi geçen yıl faili meçhul cinayet bırakmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri inceleme, güvenlik kamerası analizleri, teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla suç ve suçluyla mücadelesini sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, 2021'den beri kentte cinayetle sonuçlanan olayların faillerini tespit eden ekipler, 2025'te de faili meçhul cinayet bırakmadı. Geçen yıl İstanbul'da polisin sorumluluk bölgesinde meydana gelen 291 olayda 307 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, cinayetle sonuçlanan olayların faillerinin kimlik bilgilerinin tespiti için yıl boyunca titiz bir çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin yanı sıra binlerce saat güvenlik kamerası izleyen, sahada 7/24 görev alan ekipler, 291 olayın şüphelilerinin kimliğini belirledi.

37 kişi darbedilerek öldürüldü

Ekipler, şüphelilerden 761'ini yaptıkları çalışmalar sonucunda gözaltına alarak adli süreci başlattı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 526'sı tutuklandı. Şüphelilerden bir kısmı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayetlerin işleniş yöntemlerine bakıldığında, hayatını kaybeden kişilerin 155'inin silahla 65'inin bıçakla 6'sının tornavida benzeri delici aletle bir kişinin ise kızgın yağ dökülmesi sonucu, 2 kişinin araçla kasten çarpılarak, 37 kişinin darbedilerek, 3 kişinin boğularak, 2 kişinin yüksekten atılarak öldürüldüğü tespit edildi. Diğer vakalarda ise farklı yöntemlerin kullanıldığı belirtildi.















