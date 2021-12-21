Yine CHP’li belediye yine vurgun: Başkan Zeki Bilgin'e arsa vurgunu soruşturması

Hurda vurgunu ile gündeme gelen CHP’li Saruhanlı Belediyesi’nde şimdi de arsa ve gayrimenkul vurgunu skandalı patlak verdi. Tonlarca hurdayı ihale yapmadan sattığı için hakkında soruşturma izni verilen Manisa’nın CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin hakkında bu kez de arsa ve gayrimenkul vurgunu iddiasıyla soruşturma izni verildi.

CHP’Lİ BAŞKAN ZEKİ BİLGİN'E SORUŞTURMA İZNİ

İçişleri Bakanlığı, mülkiyeti Saruhanlı Belediyesi’ne ait olan birçok arsa ve taşınmazın satışında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle CHP’li Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP’li iki meclis üyesi ve biri emekli 4 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ve diğer 6 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izninde, Saruhanlı Belediyesi’ne ait taşınmazların satışı ile ilgili yapılan ihalelerde üç ayrı hususta usulsüzlükler yapıldığı saptandı.

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ÜÇ AYRI İDDİAYI İNCELEDİ

İçişleri Bakanlığı’nın Belediye başkanı Zeki Bilgin ve ilgililer hakkında soruşturma izni verdiği kararda üç ayrı iddia incelendi.

Bakanlıkça yapılan ilk incelemede, ‘Saruhanlı ilçesi Lütfiye Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait olan 1608, 1612, 1623, 1675 parsel üzerinde bulunan taşınmazların satışına ilişkin Belediye Başkanınca ihaleye girmek isteyen kişilerin ihalelere girmesine imkan verilmediği, İhalelere ilişkin şartname hükümleri gereğince şartname alınmadan ihaleye girilemeyeceği hükme bağlandığı ve başvuran herkese şartname verilmediğinden yeterli katılımın sağlanamadığı, tespit edildi.’ denildi.

RAYİÇ DÜŞÜK BELİRLENDİ

İnceleme yapılan ikinci iddia için ise şu ifadeler kullanıldı: “Taşınmazlara ilişkin tahmini satış bedellerinin yeterli araştırma yapılmadan güncel rayiç bedellerinden düşük belirlendiği, muhammen bedelleri toplamının 706.050.00 TL olarak belirlenen taşınmazların 05/06/2020 tarihinde yapılan 2. İhalesinde ise muhammen bedelleri toplamının 1.496.000.00 TL olarak belirlendiği, dolayısıyla muhammen bedelin rayiç bedelin altında belirlenerek aradaki farkın 789.950.00 TL olduğu tespit edildiği ve ihale kanununa aykırı davranıldığı anlaşıldı.”

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İhale tarihi gizlendi

Üçüncü incelenen iddiaya ilişkin de “Saruhanlı Belediye başkanlığınca Nuriye Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyeye ait 4678 nolu parselin ihaleye çıkarıldığı, ancak ihale tarihinin gizlendiği belirlendi. Üç hususta yapılan ön inceleme sonunda, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Encümen Üyeleri Ali Karaca ve Ali Çelemen, Yazı işleri Müdürü Saadet Tunç, Belediye Başkan yardımcısı ve mali hizmetler müdür vekili Mesut Sökmen ve emlak ve istimlak müdür vekili Güner Parla hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir” denildi.

GÜNDEM CHPli Saruhanlı Belediyesi'nde hurda vurgunu