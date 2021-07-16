YİÜ Tıp Fakültesi İlk mezunlarını verdi

Yüksek İhtisas Üniversitesi (YİÜ) 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim yılında eğitimlerini başarıyla tamamlayan Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladılar.

Törene Mütevelli Heyet Başkanı Faruk ÇELİK, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Erol Usta, Mütevelli Heyet Üyeleri, YİÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürü, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Mütevelli Heyet Başkanı Faruk Çelik’in açılış konuşmasıyla devam etti.

Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Çelik, öğrencilerden hayatlarının her aşamasında Yüksek İhtisas Üniversitesinin bir ferdi olduklarını unutmamalarını ve bunu gururla taşımalarını isteyerek, aileleri de fedakarlıkları ve tüm desteklerinden dolayı tebrik etti. Çelik, öğrencileri kutlayarak, "Tüm mezunlarımıza, bundan sonraki hayatlarında mesleklerini başarıyla sürdürecekleri güzel bir yaşam diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verdi.

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Törende mezunlarına seslenen Rektör Paç, “Bilimsel düşüncenin, yüksek kalitede eğitim ve öğretim ile birleştiği, çağdaş standartların benimsendiği üniversitemizde, etik değerler saygılı, geleceğe değer katan bireyler yetiştirerek sağlık dünyası için kıymetli profesyonelleri meslek hayatına hazırlıyoruz. Bugün mezun olan değerli öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Büyük öz veriler gösteren ailelerini de tebrik ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda derece elde eden öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

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Törenin ilk bölümünde diplomalarını alan Tıp Fakültesi mezunlarına Dekan Prof. Dr. Zühal Aktuna tarafından hekimlik yemini ettirildi. Böylece Yüksek İhtisas Üniversitesinin ilk doktorları meslek hayatına adım attılar.

Törenin ikinci bölümünde ise Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO mezunlarına diplomalarının verilmesi toplu fotoğraf çekimi ve mezunların büyük bir coşkuyla keplerini havaya atmalarını ardından program sona erdi.

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Mezuniyet töreni, aynı zamanda Yüksek İhtisas Üniversitesi Youtube sayfasından canlı olarak da yayınlandı.