YKS 2026 başvuruları başlıyor: Takvim açıklandı

10:295/02/2026, Perşembe
YKS sınav ve sonuç takvimi belli oldu.
YKS sınav ve sonuç takvimi belli oldu.

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da yapılacak YKS'de başvurular yarın başlıyor. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecek.

Milyonlarca adayın üniversite yolculuğunu belirleyecek YKS için başvuru süreci yarın başlayacak.

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde uygulanacak.

YKS başvuru tarihi

Adaylar başvurularını 2 Mart tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.




