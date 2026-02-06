Yeni Şafak
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu

YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu

14:556/02/2026, Cuma
YKS başvuru süreci 6 Şubat-2 Mart arası devam edecek.
YKS başvuru süreci 6 Şubat-2 Mart arası devam edecek.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YKS başvuruları bugün başladı.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular başladı.

ÖSYM, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav için başvuruların bugün (6 Şubat) başladığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada sınav başvurularının 2 Mart'a kadar süreceği kaydedildi.

Adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınav ücreti oturum başına 700 lira olarak uygulanacak.




