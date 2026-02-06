YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YKS başvuruları bugün başladı.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular başladı.
ÖSYM, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav için başvuruların bugün (6 Şubat) başladığını bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada sınav başvurularının 2 Mart'a kadar süreceği kaydedildi.
Adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınav ücreti oturum başına 700 lira olarak uygulanacak.