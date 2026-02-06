Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
MEB 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak: İşte başvuru ve sınav tarihleri

MEB 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak: İşte başvuru ve sınav tarihleri

12:176/02/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi kapsamında 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak. Başvurular şubat ayında alınacak, sözlü sınav süreci ise mart ayının ilk haftasında yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi kapsamında Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, akademik unvan, mesleki yeterlilik ve öğretmenlik kıdemine dayalı başvurular şubat ayında alınacak, sözlü sınav süreci ise mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.


Milli Eğitim Akademisi kapsamında Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere alınacak olan 826 sözleşmeli eğitim personeli ile ilgili istihdam ilanı.


Millî Eğitim Akademisinde istihdam edilecek eğitim personelinin sözleşme ücret tavanı da belli oldu.


#meb
#eğitim
#öğretim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DUL VE YETİM MAAŞ FARKI 2026: Dul ve yetim maaşı zam farkı ödeme tarihleri açıklandı mı, ne zaman?