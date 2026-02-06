MEB 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak: İşte başvuru ve sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi kapsamında 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak. Başvurular şubat ayında alınacak, sözlü sınav süreci ise mart ayının ilk haftasında yapılacak.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi kapsamında Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, akademik unvan, mesleki yeterlilik ve öğretmenlik kıdemine dayalı başvurular şubat ayında alınacak, sözlü sınav süreci ise mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.
Millî Eğitim Akademisinde istihdam edilecek eğitim personelinin sözleşme ücret tavanı da belli oldu.