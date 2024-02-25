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YKS başvuruları için son gün yarın

8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular yarın 23.59'da sona eriyor.

14:17 - 25/02/2024 Pazar
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sınav için başvuru süreci, 1 Şubat'ta başladı.


Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.


ÖSYM de sınava başvuruların 26 Şubat 23.59'da sona ereceği hatırlatmasında bulundu. Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.


Sınav 8-9 Haziran'da


Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.


Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

#YKS
#Başvuru
#Öğrenci
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