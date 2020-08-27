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EĞİTİM

YKS birincisi kim oldu? YKS birincisi kaç puan aldı?

YKS birincisinin tercihi BAU Psikoloji

Milyonlarca adayın beklediği 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi, Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise Türkiye ikincisi olan Uğur Okulları öğrencisi Halid Oğuz Serçe, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümüne yerleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halid Oğuz Serçe
Halid Oğuz Serçe

Başarısının sırrının ‘çok çalışmak’ olduğunu açıklayan Halid Oğuz Serçe, “Hedefim psikoloji alanında uzmanlaşmak” dedi.

OKULUM DESTEK VERDİ

Doğuştan optik sinirlerdeki gen eksikliği nedeniyle yüzde 60 görme engeli bulunduğunu söyleyen Serçe; “Kendimi hiçbir zaman engelimden dolayı eksik gibi görmedim. Etrafımdaki insanlar da arkadaşlarım da bana bu eksikliğimi hiç hissettirmediler. Azim ve kararlılıkla çalışarak, okulumun kesintisiz desteğiyle bu başarıyı elde ettim. Derslerde hep en ön sıraya oturuyordum. Telefonumla tahtanın fotoğrafını çekip yaklaştırarak sorularını anlamaya çalıştım. Tüm bu yaptıklarım da bana başarıyı getirdi. Psikoloji alanında kendimi geliştirip uzmanlaşmak istediğim için BAU Psikoloji bölümünü tercih ettim” diye konuştu.

Başarı geleneğinin gururunu yaşıyoruz

Nevzat Kulaberoğlu
  • Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu “Başarı elde eden tüm öğrencilerimizi ve Türkiye birincisi olan Uğurlu öğrencimiz Halid Oğuz’u gönülden tebrik ediyorum. Öğrencimiz, uzaktan eğitim döneminde dijital eğitim platformumuz Metodbox üzerinden gerçekleştirilen online deneme sınavlarımızda da hep birinciliği ile bize gurur yaşatıyordu. Uğur Okulları olarak 52 yıldır kazandıran başarı geleneğimizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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