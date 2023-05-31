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YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruda, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi.

15:15 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Haziran 2023'te yapılacak 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023'te uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



#ÖSYM
#YKS
#giriş belgesi
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