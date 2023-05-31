YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk kez hayata geçirilecek olan Akademik Destek Programı'nın hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi. Program, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin son sınıfında okuyan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanmak isteyen öğrencilere yönelik gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren başlatılacak.