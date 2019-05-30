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EĞİTİM

YKS giriş yerleri ve belgeleri

YKS giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı

15 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri açıklandı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere toplam üç oturum halinde uygulanacak olan sınavın giriş belgeleri ÖSYM AİS girişi ile öğrenilebilecek.

BU SABAH ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'den YKS giriş belgeleri için yapılan açıklama şu şekilde;

15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir.

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