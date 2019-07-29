YKS tercihleri için son gün

Adayların 23 Temmuz'da başlayan 2019-YKS tercihlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapması gerekiyor.

SONUÇLAR İNTERNETTE OLACAK

Tercihte bulunacak üniversite adaylarının 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını internet adresinden duyuracak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren yazı verilecek.