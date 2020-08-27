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Gündem Kimya ve matematik tıbbı yakaladı 781 bin 165 öğrenci yerleşti
EĞİTİM

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Kimya ve matematik tıbbı yakaladı: 781 bin 165 öğrenci yerleşti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165’i dolarken, 57 bin 56’sı boş kaldı. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde yüzde 85,75 gerçekleşti. Bu sene kimya ve matematikte doluluk, en fazla talep gören tıp programıyla yarışır duruma geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165’ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56’sı boş kaldı. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

ADAYLARA VE AİLELERİNE HAYIRLI OLSUN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır.”

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KAYITLAR 29 AĞUSTOS-2 EYLÜL ARASINDA

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

YÜZDE 100’E ULAŞTI

YKS raporuna göre, biyoloji programındaki 2 bin 79 kontenjana 2 bin 78 öğrenci yerleşti ve doluluk yüzde 99,3’ten yüzde 99,95’e yükseldi. Fizik programındaki 1405 kontenjana 1404 öğrenci yerleşti ve doluluk yüzde 95,77’den yüzde 99,93’e ulaştı. Kimya programındaki 2 bin 254 kontenjana 2 bin 254 öğrenci yerleşti ve doluluk yüzde 99,68’den yüzde 100’ü buldu. Matematik programındaki 5 bin 298 kontenjana 5 bin 298 öğrenci yerleşti ve doluluk yüzde 99,70’den yüzde 100’e çıktı.

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57 bin kontenjan boş kaldı

  • YKS Yerleştirme Raporu’na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165’ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56’sı boş kaldı. Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC’deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açık öğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı. YKS Yerleştirme Raporu’na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu. 2020’de, 2019’a göre devlet üniversitelerinde, vakıf üniversitelerinde, KKTC üniversitelerinde ve diğer ülke programlardaki her kategoride doluluklar arttı. Bu başarının diğer bir sağlamasının, devlet, vakıf, KKTC’de tüm kategorilerde yerleşen sayısının da artması şeklinde rapora yansıdı. Doluluk artarken, aynı zamanda yerleşme sayısında da artış görüldü.

Gözler ÖSYM'de: YKS tercih sonuçları açıklandı
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