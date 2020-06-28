YKS’de ilk oturum tamam

ÖSYM Başkanlığı’nca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Yükseköğretim Kurulu’nca alınan karar gereği, TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, 10.15’te başlayan TYT’de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu. Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

YKS’nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile geldi. Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda isteyen adaylar, sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

HAYAT YKS adaylarına sorulan Mabel Matiz sorusu gündem oldu

ÇOK TEŞEKKÜRLER

ÖSYM Başkanı Halis Aygün de sınav sonrası Twitter hesabında YKS’nin ilk oturumu TYT’ye ilişkin açıklama yaptı. Aygün, şunları kaydetti: “YKS’nin birinci oturum olan TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim.”

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BUGÜN DE AYT VE YDT VAR

YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.

‘Paşa’ da sınava uğurladı

İzmir’de Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde sınava giren öğrencilere velileri ile yakınları moral verdi. Aleyna Üzer ailesi ve 7 yaşındaki Afrika gri papağanı ile okul girişine geldi. Üzer, sevimli hareketleriyle çevredekilerin ilgi odağı olmayı başaran “Paşa”nın kendisine her sınavında şans getirdiğini belirterek, YKS’de de papağanının kendisine uğur getireceğine inandığını ifade etti. Aleyna Üzer, papağanı “Paşa”yı gagasından öptükten sonra sınav alanına geçti.

Lütfen sessizlik!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YKS’ye girecek öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde sosyal medya hesabından İstanbullulara “sessizlik” çağrısında bulundu. Yerlikaya, “yks2020” etiketiyle yayınladığı mesajında “Sevgili İstanbullular, Lütfen Sessizlik” ifadelerini kullandı.

Vefa Grubu yetiştirdi

Siirt Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu sınava geç kalan öğrencilere ulaşım desteği sağladı. 2 araçla 4 kişiden oluşan ekip, kendilerini yardım talebinde bulunan öğrencileri velileriyle sınav salonlarına yetiştirdi. Siirt Belediyesi de toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Vefa Sosyal Destek Grubu Sorumlusu Mehmet Keskin, sınava girecek öğrencilere ulaşım imkanı sağladıklarını belirterek, “Sınava geç kalan 4 öğrencimizi, evlerinden alarak sınava ulaştırdık” dedi.

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Kardeşlerin yardımına polis koştu

Adana’da araçlarının bozulması nedeniyle yolda kalan iki kardeş Merve Demiroğlu (20) ve Semanur Demiroğlu, motosikletli trafik polislerinin yardımıyla YKS’ye girecekleri okula götürüldü. Anne Hacer Demiroğlu, “Çocuklarıma kendi kasklarını çıkartıp taktılar. Daha sonra çocuklarımı sınava girecekleri okula götürdüler. Allah devletimizden razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Anne Demiroğlu, polislerin kızlarını sınava girecekleri okula götürmelerinin ardından yeniden bozulan araçlarıyla ilgili yardımcı olmak için yanlarına geldiğini kaydetti.

Doğru okuma ve yorum yapma ölçüldü

Adil Kurt

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi: “2020 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Sınav kapsamının, yapılan MEB kazanım sadeleştirme açıklamasına uygun hazırlandığı görülüyor. Ayrıca 30 dakika fazla zaman verilmesi çalışan öğrenciler için avantaj yarattı. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 11. sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9. ve 10. sınıf kademesinden olduğu görülüyor. Matematik testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulanmış; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp basit matematik bilgisi ile yorumlaması ve hatasız işlem yapması istenmiş. Geometride ise klasik geometri yerine, geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almış. Türkçede önceki yıllardan farklı olarak paragraf sorusu artırılmış, dil bilgisi azaltılmış. Sosyal Bilimler’de tüm bölümlerden orta kolaylıkta sorular sorulmuş. Fen Bilimleri testi soruları ise geçen yıl olduğu gibi beklenilen seviyede, temel bilgileri sorgulayacak şekilde hazırlanmış. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür.”

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