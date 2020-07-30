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YKS’de Türkiye birincisi Uğur’dan

Uğur Okulları, 2020 YKS’de rekor başarıya imza attı. Uğur Okulları öğrencisi Halid Oğuz Serçe, TYT’de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi, AYT’de ise Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca elde ettikleri derecelerle Uğurlu öğrenciler de 52 yıllık başarı geleneğini devam ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Sezgin (sol) Halid Oğuz Serçe (orta)
Barış Sezgin (sol) Halid Oğuz Serçe (orta)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları pazartesi günü açıklandı. Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe, TYT’de birinci, AYT’de ise ikinci olarak gurur yaşattı. Ayrıca TYT’de ve AYT’de elde ettikleri derecelerle Uğurlu öğrenciler, Uğur Okullarının başarı geleneğini devam ettirdiler. YKS’de ilk 100’de 7, ilk 1000’de 42, ilk 5.000’de 140, ilk 10.000’de 328, ilk 20.000’de 486 derece ile Uğurlu öğrenciler YKS’de rekor başarıya imza attılar.

SINAVIN NABZINI TUTTUK

Öğrencilerin başarılarını değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, hem öğrencilerin hem öğretmenlerin emeklerinin meyvelerini topladıklarını belirtti. Uzaktan eğitim sürecinde de sınava hazırlığı kesintisiz sürdürdüklerini söyleyen Kulaberoğlu; “Her hafta kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarımız, pekiştirme odaklı ders planlamalarımız ve deneyimli akademik kadromuzun oluşturduğu yayınlarımızla birlikte sınavın nabzını tuttuk. Uzaktan eğitime başladığımız tarihten beri gerçekleştirdiğimiz toplam 59 deneme sınavımızla öğrencilerimizin yanında olduk. Başarı elde eden tüm öğrencilerimizi ve Türkiye birincisi olan Uğurlu öğrencimiz Halid Oğuz’u gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

ÇOK ÇALIŞARAK ELDE ETTİM

  • Türkiye birincisi olan Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe ise elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu dile getirdi. Doğuştan optik sinirlerdeki gen eksikliği nedeniyle yüzde 60 görme engeli bulunduğunu söyleyen ve başarısının sırrını çok çalışmak olarak açıklayan ve Serçe; “Kendimi hiçbir zaman engelimden dolayı eksik gibi görmedim. Etrafımdaki insanlarda ve arkadaşlarım da bana bu eksikliğimi hiç hissettirmediler. Azim ve kararlılıkla çalışarak, okulumun kesintisiz desteğiyle bu başarıyı elde ettim. Derslerde hep en ön sıraya oturuyordum. Telefonumla tahtanın fotoğrafını çekip yaklaştırarak sorularını anlamaya çalıştım. Tüm bu yaptıklarım da bana başarıyı getirdi.” dedi. Serçe, hedefinin psikoloji alanında uzmanlaşmak olduğunu belirtti.

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