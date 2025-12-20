YÖK Başkanı Özvar açıkladı: Üniversite eğitimi 4 yıldan 3 yıla mı düşecek?

"Bir sene içinde 3 sömestir mantığıyla, 14 haftayı biraz daha kısaltarak ama öğrencinin alacağı kredileri, yapacağı projeleri, yapacağı çalışmaları kısaltmadan, eylülde başlayıp temmuzda bitecek şekilde 11-12 haftalık bir sömestir mantığıyla programları yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki yıla yetiştirmeyi, eğer yetişemezse de bir sonraki döneme yetiştirmeyi arzu ediyoruz. 4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerimiz aynı kredi sayısıyla yani 240 AKTS ile mezun olacaklar. 4 yılda bir öğrencimiz 240 AKTS alır. 2 yıllık ön lisans programlarında ise 120 kredi alır. Biz onlarda bir kısalmaya meydan vermek istemiyoruz. Yine 8 sömestir eğitim görecek çocuk ama 8 sömestiri 3 yılda tamamlayabilecek. Bu Türkiye'de ilk defa uygulanacak. 1-2 üniversitemizde, bir vakıf üniversitemizde bunun denemeleri birkaç yıldan beri zaten yapılıyor."