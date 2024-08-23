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YÖK'ten üniversite kaydını yaptıramayanlara 'mazeret kayıt hakkı'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkı tanındığını bildirdi.

17:06 - 23/08/2024 Cuma
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sonuçlarına göre, üniversite kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı.


YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir nedenle üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını, herhangi bir nedenle yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilmelerine imkan tanıdı. Kayıt işlemleri, 2 Eylül Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek"


YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında üniversite kayıtları bugün sonra erecek.




#YÖK
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Üniversitelere kaydını yaptıramayanlara mazeret kayıt hakkı geldi: Kayıtlar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?