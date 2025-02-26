YÖK’ün raporu çok açık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne usulsüz yatay geçişinin yankıları sürüyor. Diplomada usulsüzlük iddialarına ilişkin ihbarın ardından İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya, YÖK’ün Denetleme Raporu son noktayı koydu. Yaşanan sürece dair karanlık tüm noktaları aydınlatır nitelikteki rapor, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın ‘bam teli’ olarak yorumladığı noktayı da net bir biçimde ortaya çıkarıyor.

TANINMASI MÜMKÜN DEĞİL

Pehlivan dünkü basın toplantısında, ABD’deki Southeastern University’nin kampüsü tanınırken, Girne’deki kampüsün tanınmadığını ifade ederek, ‘İşte bam teli burası’ demişti. YÖK ise hazırladığı Denetim Raporu’nda, “Southeastern University’nin Girne Kampüsü’ndeki UNC-Girne Amerika University’nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kurumlarının Kurulumuzca tanınmasının mümkün olmadığına” vurgusu yaptı.

YÖK: TANINMASI MÜMKÜN DEĞİL!

Pehlivan’ın açıklamalarını, basın toplantısı sırasında atıfta bulunduğu YÖK raporu adeta yerle bir etti. Rapora göre, Girne Amerikan Üniversitesi o dönem Washington D.C’deki Southeastern University’nin afiliye kampüsü olarak hizmet veriyor. YÖK ise Southeastern University’nin ABD’deki kampüsünü resmi olarak tanıyor. Ancak 18 Kasım 1991 tarih ve 91.36.1211 sayılı YÖK kararına göre, “Southeastern University’nin Girne Kampüsü’ndeki UNC-Girne Amerika University’nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kurumlarının Kurulumuzca tanınmasının mümkün olmadığına” vurgu yapılıyor.

1983’TE YATAY GEÇİŞ ONAYI VAR!

Avukatların gündeme getirdiği önemli iddialardan biri de İmamoğlu’nun denklik aldığı dönemde başka bir denklik uygulaması yapılmadığıydı. Avukat Adem Sözüer’in ifade ettiği bu iddiayı da yine YÖK Denetleme Kurulu raporu yalanladı. Rapora göre YÖK, yatay geçiş işlemleri için yabancı ülkedeki bir yükseköğretim kurumunun tanınmasına ilişkin bir dilekçeye 16 Kasım 1983 tarihinde yanıt verdi. Verilen yanıtta, The American Collage in London’ın YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumu olduğu, bu kapsamda ülkemizdeki okullara yatay geçiş yapılabileceği

ifade edildi.

37 YILDIR GEÇİŞ YAPILIYOR

YÖK’ün İstanbul Teknik Üniversitesi’ne verdiği cevabi bir başka yanıt da yine bu iddiayı çürütür nitelikte. 13 Haziran 1988 tarihinde Kıbrıs’taki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yapılacak yatay geçiş için YÖK’e ulaşan bir yazıya, 29 Haziran 1998 tarihinde cevap verildi. Cevapta KKTC’deki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumu olduğu vurgulandı.

YÖK: BU HUSUSA DİKKAT EDİN

Öte yandan aynı maksatla Marmara Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nin farklı tarihlerde YÖK’e ulaştırdığı iki farklı yazı daha var. Bu yazılarda KKTC’deki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yatay geçiş olanağı olup olmadığı soruluyor. YÖK’ün 17 Eylül 1991 tarih ve 3462 sayılı Marmara Üniversitesi’ne yazdığı yazıda KKTC’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından resmen tanınan bir okul olduğu vurgulanıyor. Trakya Üniversitesi’ne 23 Ekim 1992 tarih ve 4240 sayılı cevabi yazıda ise, KKTC’de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığına dikkat çekilerek, “yatay ve dikey geçişlerde bu hususun göz önünde bulundurulması gerektiğine” işaret ediliyor. Bu yazışmalar, 1990 yılında UCNC’den yapılan yatay geçişlerin YÖK tarafından tanınmadığını ve geçiş işlemlerinin mevzuata aykırı olduğunu ortaya koyuyor.

Diplomaların eş değerliği yok

YÖK’ün Denetleme Raporu’nda yer alan 93.16.658 sayılı karara göre Girne Amerikan Üniversitesi’nin resmen 1993 yılında bir yükseköğretim kurumu olarak tanındığına dikkat çekilirken, bu yazıya göre, Türk uyruklu öğrencilerin 1993-1994 eğitim yılından itibaren Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) ve Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) sonuçları olmadan Girne Amerika Üniversitesi’nden alacakları mezuniyet diplomalarının eşdeğerliliğinin kabul edilmemesine karar verildiği hatırlatıldı. Denetleme raporunda ayrıca, İmamoğlu’nun 1988 yılında Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne kayıt yaptırdığı, 1990 yılında ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yaptığı belirtilirken, yatay geçişin gerçekleştiği 1990 yılında UCNC’nin YÖK tarafından tanınan bir üniversite olmadığı ifade ediliyor. Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin 1990 yılında yatay geçiş kontenjanlarını belirlediği ve toplamda 55 kişilik kontenjan açtığı, ancak daha sonra bu kontenjanın 80 kişiye çıkarıldığına işaret edilirken, İngilizce İşletme Bölümü’ne yatay geçiş kararının nasıl alındığı hukuki bir zemine oturtulamıyor.











