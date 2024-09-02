|
Gündem

Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 kişi öldü 23 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

14:26 - 2/09/2024 Monday
Güncelleme: 14:31 - 2/09/2024 Monday
AA
Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Gökçebey-Yenice yolu Karahatipler mevkisinde, Metro Turizme ait 61 S 0870 plakalı Bartın-Erzurum seferini yapan yolcu otobüsü ile 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyon çarpıştı.


İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Otobüs ve kamyon sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, 23 yaralıyı Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan otobüste sıkışan sahibinin önünde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak jandarma görevlilerine teslim edildi.


Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, Bartın-Erzurum seferini yapan otobüste 21 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğunu belirterek,
"Otobüs ve kamyon şoförü maalesef hayatlarını kaybetti, Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Diğer yolcu mürettebat 23 kişi şu anda tahliye edildi, 3'ünün durumu ağır. Büyük geçmiş olsun. Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Vefat eden ve sıkışan iki şöförü ekiplerimiz çıkarmaya çalışıyor."
diye konuştu.


Hacıbektaşoğlu, bir gazetecinin kazanın oluş sebebine ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

  • "Bir şerit ihlali var ama bunu bilemiyoruz tabii, arkadaşlarımız inceleyecekler, araştıracaklar, bunu kesin ortaya koyacaklar. Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali, sollamadan mı kaynaklı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz, tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak."

#Zonguldak
#Kamyon
#KAZA
#otobüs
25 minutes ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınavı sonuç tarihi açıklandı mı?