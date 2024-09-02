Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 kişi öldü 23 kişi yaralandı

"Bir şerit ihlali var ama bunu bilemiyoruz tabii, arkadaşlarımız inceleyecekler, araştıracaklar, bunu kesin ortaya koyacaklar. Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali, sollamadan mı kaynaklı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz, tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak."