Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 kişi öldü 23 kişi yaralandı

Gökçebey-Yenice yolu Karahatipler mevkisinde, Metro Turizme ait 61 S 0870 plakalı Bartın-Erzurum seferini yapan yolcu otobüsü ile 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Otobüs ve kamyon sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, 23 yaralıyı Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Öte yandan otobüste sıkışan sahibinin önünde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak jandarma görevlilerine teslim edildi.
Hacıbektaşoğlu, bir gazetecinin kazanın oluş sebebine ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:
- "Bir şerit ihlali var ama bunu bilemiyoruz tabii, arkadaşlarımız inceleyecekler, araştıracaklar, bunu kesin ortaya koyacaklar. Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali, sollamadan mı kaynaklı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz, tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak."