Gündem Yolcu seçen taksici kendini böyle savundu Bana yazık değil mi?
İSTANBUL

Yolcu seçen taksici kendini böyle savundu: Bana yazık değil mi?

Taksim’de taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde yolcu seçtiği tespit edilen bir sürücü, “Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?” derken, bir başka taksicinin ise Taksim’den Fatih’e gitmek için 170 TL istediği tespit edildi. İki taksicinin araçları bağlanarak trafikten men edildi.

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Haber Merkezi İHA
Yolcu seçen taksici kendini böyle savundu: Bana yazık değil mi?
Yolcu seçen taksici kendini böyle savundu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde taksi denetimi gerçekleştirildi. Kurulan uygulama noktasında, yoldan geçen araçlar durdurularak tek tek denetlendi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmayan 4, ruhsat süresi dolan 1 ve motosikletiyle ters yönde ilerleyen 1 kişiye ceza kesildi. Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği ve yolculardan fazla ücret talep ettiği tespit edilen 2 taksi sürücüsünün ise araçları bağlanarak trafikten men edildi.


Taksim’den Fatih’e 170 TL ücret istedi

Denetimler esnasında, bir taksi şoförünün aracına binmek isteyen yolculardan, Taksim’den Fatih’e gitmek için 170 TL talep ettiği tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce, sürücüye bin 339 TL para cezası kesildi. Taksicinin aracı da trafikten men edildi. Taksi sürücüsü ise, “Ben ücret söylemedim, taksimetreyi söyledim. Benim kameram var, ses kaydım da var” dedi.

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“Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?”

Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği belirlenen bir başka sürücü ise, “Buradan Beşiktaş’a gitmem 40 dakika sürer, bana yazık değil mi?” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bu sürücüye de bin 339 TL ceza kesilerek aracı trafikten men edildi.
Denetimde, bir motosikletlinin ters yönde ilerlediği görüldü. Bunun üzerine polis, bu kişiye 144 TL ceza yazdı. Öte yandan, kemer takmadığı tespit edilen 4 kişiye de 144’er TL ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Denetimde ceza kesilen taksici: Muayenenin bittiğini memurlardan öğrendim
GÜNDEM
Denetimde ceza kesilen taksici: Muayenenin bittiğini memurlardan öğrendim

Taksim'de denetim: Taksici bu kez uzun mesafeyi bahane etti
FOTOĞRAF 10
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik denetim yaptı.
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Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken şüpheli görülen bazı taksilerin de şase numaralarına bakıldı.
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Ekipler ayrıca taksi bekleyen turistleri durdukları boş taksilere bindirerek gönderdi.  
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Denetim noktasına birkaç metre geride durdurduğu taksiye alınmayan kadın, taksiciyi polise şikayet etti.
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Kadın \"Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim\" diye konuştu.
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Kadın daha sonra başka bir taksiye binerek yoluna devam etti.
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Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı. 
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Taksim'de denetim: Taksici bu kez uzun mesafeyi bahane etti
Taksim'de taksilere yönelik yapılan denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye ceza kesildi. Öte yandan bir kadın gideceği yerin uzak olduğu bahane edilerek taksiye alınmadı. Taksi sürücüsünü polise şikayet eden kadın "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim" dedi.


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