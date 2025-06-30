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Yoldan çıkan meyve yüklü tır devrildi: Sürücüsü yaralandı

Yoldan çıkan meyve yüklü tır devrildi: Sürücüsü yaralandı

08:5130/06/2025, Pazartesi
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır'dan yüklediği meyveleri Karaman'a götüren A.K. idaresindeki tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Sivas -Erzincan karayolu, Sivas'ın İmranlı ilçesi, Kanlıarmut mevkiinde gerçekleşen kazada, Iğdır'dan yüklediği meyveleri Karaman'a götüren A.K. idaresindeki tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek karşı şeride geçip devrildi.


İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT), Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı sürücü araçtan çıkartılarak ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.




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