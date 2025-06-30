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Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

07:2930/06/2025, Pazartesi
AA
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Dronla da havadan çalışmalara destek veriliyor.
Dronla da havadan çalışmalara destek veriliyor.

Sarıyer'de, dün denize girdikten sonra kaybolan 22 yaşındaki Sedat Yağız'ı ve 18 yaşındaki Enes Açıkça'yı arama çalışmaları sürüyor

Dün, Kısırkaya'daki plajda denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça'yı (18) arama çalışmaları saat 05.00'de tekrar başladı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri katılıyor. Dalgıçlar su altında arama yaparken, botlarla su yüzeyi ve kıyıda da çalışmalar devam ediyor.


Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.








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