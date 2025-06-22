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Şile'de kaybolan üniversite öğrencisinden acı haber: Denizden cansız bedeni çıktı

Şile'de kaybolan üniversite öğrencisinden acı haber: Denizden cansız bedeni çıktı

17:4422/06/2025, Pazar
DHA
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Şile Ayazma Plajı
Şile Ayazma Plajı

İstanbul Şile Ayazma Plajı'nda boğulma tehlikesi yaşayan yabancı uyruklu iki üniversite öğrencisinden biri kurtarılırken diğer kayboldu. Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid'ın cansız bedeni aramaların ikinci gününde bulundu.

Şile Ayazma Plajı'nda 20 Haziran akşam saatlerinde denize giren Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali (22) ve Suriye uyruklu uyruklu Saif Eddün Alobaid (22) dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Denizde çırpınarak kurtulmaya çalışan 2 üniversite öğrencisi yardım için bağırmaya başladı. Suya giren öğrencileri fark edenler ekiplere haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali kurtarılarak Şile Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer üniversite öğrencisi Saif Eddün Alobaid'ı arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul İtfaiyesi, AFAD ve Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma ekibi katıldı.







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