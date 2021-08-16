Yozgat’ta yetiştirilen fidanlar yanan ormanlara umut olacak

Yukarıculhalı köyünde 1990 yılında 30 hektar alanda kurulan ve yılda 4 milyon fidanın yetiştirildiği Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliğinde fidanlar bir bebek hassasiyetiyle yetiştiriliyor. Tesiste çalışan çok sayıda kadın, fidanların ekiminden çapalanmasına, yabancı otların temizlenmesinden sulamasına kadar birçok bakımı büyük bir titizlikle sürdürüyor.

FOTOĞRAF 12 Derik ilçesinde yaşayan, 1 çocuk babası Davut Ufak, 9 yıl önce Artuklu Üniversitesi Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu. Ufak, 4 yıl önce küçük sermaye ile İngiltere ve Japonya'da düzenlenen yarışmalardan ödüller alan, üretimi 1000 yıl öncesine dayanan Derik zeytininin fidanını üretmeye başladı. Ufak, 5 dönüm arazide 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılda 20 dönümlük arazide 200 bin fidana çıkardı. Davut Ufak, ürettiği fidanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç etmeye başladı. Dönemsel olarak yaklaşık 40 kişiyi istihdam eden Ufak, hedefinin 300 bin zeytin fidanı üretmek olduğunu söyledi. 'İSTİHDAM SAĞLIYORUZ' <BR> <BR> İlk yıl talep üzerine üretim kapasitesini artırdığını kaydeden Davut Ufak, İkinci sene talep biraz daha yoğunlaşınca 50 bine çıkardım. Üçüncü sene 2019'da 70 bine çıkardım. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaymakamlık destekleriyle GAP İdaresi'nden 20 bin fidanımız hibe olarak dağıtıldı... Mardin ve Derik bölgemizde toprağa ekildi. Bağ, bahçe ve tarlalarda yerini aldı. Bunun üzerine yerim çok küçük olduğu için hedefimi 200 bine çıkardım. Günde 10 bin fidan kesiyoruz. Bidonlara bırakıyoruz. 1 gün kaldıktan sonra ilaçlayıp seramıza bırakıyoruz... Hedefimiz 300 bini bulmak. 20 dönümlük arazi üzerinde işime devam ediyorum. 200 bin fidanımızı 20 günde seraya bıraktık. Bu durumda istihdam da sağlıyoruz. Yaklaşık 40 aile, 3- 4 aylık dönemde geçimini sağlıyor dedi. 5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı 5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı 5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı 5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı 5 bin tane ile üretime başladı 200 bine ulaştı: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderip ihracat yapıyor Mardin'in Derik ilçesinde ziraat teknikeri Davut Ufak (33), 4 yıl önce dünyaca ünlü ve ödüllü Derik zeytini fidanlarının üretimine başladı. 5 dönümlük arazide, 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılın sonunda 200 bine çıkaran Ufak, Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç ediyor.

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20’ye yakın fidan çeşidinin bulunduğu tesiste 20 kadın işçi çalışırken bu sayı zaman zaman 50’ye kadar çıkıyor. Günlük yevmiye ile çalışan kadınlar, ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor. İşletmede üretilen milyonlarca fidan, birçok bölgeye gönderilirken ülkenin de yeşillenmesine katkı sağlıyor. İlçede bin bir emekle yetiştirilen fidanlar, yanan ormanların tekrardan yeşillendirilmesi için de umut oluyor.

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Ürettiğimiz fidanlar çocuklarımıza nefes olacak

Tesiste çalışan işçilerden Ayşe Biçer eşiyle birlikte 4 yıldır fidan ürettiğini söyleyerek, “Burada fidan üretiyoruz. İlk başta dağlardan tohum toplanıyor. Burada tohumu hazırlıyoruz. Sonra da toprakla birleşiyor. Ürettiğimiz fidanları ormanlara gönderiyoruz. Fidanların bakımını yapıyoruz, otunu alıyoruz, çapasını, sulamasını yapıyoruz, üretim yapıyoruz burada. Birçok insan geçimini fidan üretiminden sağlıyor, aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. İnşallah burada yetiştirdiğimiz fidanlar yarın çocuklarımıza nefes olacak, ormanlarımız yeşil olacak” dedi.

Fidan üretiminde çalışan işçi Kadriye Doğan ise, “Biz burada fidan üretiyoruz, fidanların bakımını yapıyoruz, çapasını yapıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. İnşallah burada ürettiğimiz fidanlarımız Türkiye genelinde kullanılacak. Büyüyecek ağaç olacak. Yangın bölgelerine göndereceğiz” şeklinde konuştu.

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Fidanlarımıza bebek hassasiyetiyle bakıyoruz

Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefi Kübra Ilgaz da, tesiste yıllık 4 milyona yakın fidan üretildiğini söyleyerek “Repikajlı, çıplak köklü, tüplü fidanlarımız var. Bu fidanlarımızı işletmemiz aracılığıyla ağaçlandırma sahalarımıza gönderiyoruz. Bu ürettiğimiz fidanlarımızdan hemen hemen 20’ye yakın çeşidimiz bulunmaktadır. Bu fidanlarımızı belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlara gönderiyoruz. Gönderdiğimiz fidanlarla amacımız alanımızı daha da yeşillendirmek ve iklimimize katkıda bulunmak. Aynı zamanda köy halkımıza istihdam sağlıyoruz. Şu an 20 bayan çalışıyor ama dönemsel olarak bu sayı 50’ye kadar çıkmakta. Köy halkımız bu sayede geçimlerini sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

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Fidanları bebek hassasiyetiyle yetiştirdiklerini de belirten Ilgaz, “Fidanlarımıza en hassas şekilde bakıyoruz. Çünkü burada bizim fidan kayıplarımız diğer alanlarda da kayıplara neden olacaktır, o yüzden fidanlarımıza bir bebek gibi bakıyoruz. İnşallah bu ürettiğimiz fidanlar yanan ormanlık alanlarımıza bir umut olacak. Yeşil alan olacak, yanan ormanlarımızı tekrar eski haline döndüreceğiz” dedi.

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