YPG’nin çekildiğini görelim

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Devlet Mezarlığı’nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli olarak tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin gerçekleştirilen görüşmelere değinen Akar, “Sağlanan mutabakatlara göre yol haritası ve takvim belirlendi. Bu takvim devam ediyor. Ortaya koyduğumuz ilkelerden, görüşlerimizden vazgeçmiş değiliz. Bunun üzerinde önemle duruyoruz” dedi.

TEYİDE MUHTAÇ

Ortak uçuştan ilk görüntüler servis edildi.

ABD ile belirlenen yol haritası kapsamında Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulduğunu anlatan Akar şunları söyledi: “Bir Türk, bir ABD’li general orada komutayı sevk ve idare ediyor. Amerikalılar tarafından bize bildirilen YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Oradaki bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bize verdikleri bilgiler var, teyide muhtaç. Biz bunların tamamını bizzat görmek istiyoruz, bizzat gözümüzle teyit etmek istiyoruz.”

DEVRİYELER SÜRÜYOR

Devriyelerin de bir an önce başlamasını istediklerini vurgulayan Akar, “Münbiç’teki sözler tutulmadı, bunları unutmadık. Hiçbir şekilde zaman kaybetmeye tahammülümüz olmadığını kendilerine hatırlatıyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar İHA uçuşları başladı, helikopter uçuşları başladı, devam ediyor. Önce içinde Türk subaylarının bulunduğu bir ABD helikopteri uçtu. Dün de 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter (2 Türk-2 ABD) havadan keşif ve gözetleme yaptılar” şeklinde konuştu.

İKİNCİ ORTAK UÇUŞ YAPILDI

Ortak uçuştan ilk görüntüler servis edildi.

Güvenli bölge çalışmaları kapsamında, Türk ve ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi” denildi.

REKLAM

8 ayda 676 terörist

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbeleri önceki gün Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle verildi. Burada konuşan Bakan Hulusi Akar, özetle şunları söyledi:

* Pençe-1’de 64, Pençe-2’de 16 ve Pençe-3’te 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi.

* 15 Temmuz’dan bu yana TSK’dan 17 bin 498 kişi ihraç edildi. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak.

* İdlib’de 12 gözlem noktamız var. Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik.

* Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’taki faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Buralardaki hak ve menfaatlerimizden taviz vermeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ettik. Kimse gücümüzü test etmesin.

* Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Hizmetlerini tamamlayan arkadaşlarımız kendi iradeleri doğrultusunda emekli olabiliyor. Bunu abartıp başka yerlere çekmenin anlamı yok.

* Şu anda Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar yapılmadığı kadar operasyon yapıyoruz. Kıbrıs harekatında yapılan 211 sorti var. Hava Kuvvetlerimiz sadece son üç ayda 814 sorti yaptı.