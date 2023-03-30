YSK Başkanı Yener: Erdoğan'ın adaylığına engel yok

Seçim takvimine göre, 18 Mart 2023 tarihinde geçici cumhurbaşkanı adaylarının listesinin ilan edildiğini hatırlatan Yener, "Çarşamba günü saat 17.00 itibariyle itirazlar sona ermiştir. Dün ve bugün yapılan çalışmalarda söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir. Kurulumuza, alfabetik sıraya göre, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Muharrem İnce'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan ilanlarına itirazda bulunulmuş ve cumhurbaşkanı adayı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır. Kurulumuz her üç adaya yönelik olarak yapılan itirazları değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101, 106 ve 116'ıncı maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununun 3, 6, 8 ve 8A maddeleri ile birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oy birliğiyle her üç aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir" diye konuştu.