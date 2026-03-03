Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
YSK nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

YSK nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

08:263/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
YSK Başkanı Ahmet Yener
YSK Başkanı Ahmet Yener

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2025 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2025 yılı nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Bursa'dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir'den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara'dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul'dan çıkan 96 milletvekili için ise 3 seçim çevresi oluşturuldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

ADANA – 15ADIYAMAN – 5

AFYONKARAHİSAR – 6

AĞRI – 4

AKSARAY – 4

AMASYA – 3

ANKARA – 37

ANTALYA – 18

ARDAHAN – 2

ARTVİN – 2

AYDIN – 8

BALIKESİR – 9

BARTIN – 2

BATMAN – 5

BAYBURT – 1

BİLECİK – 2

BİNGÖL – 3

BİTLİS – 3

BOLU – 3

BURDUR – 3

BURSA – 21

ÇANAKKALE – 4

ÇANKIRI – 2

ÇORUM – 4

DENİZLİ – 7

DİYARBAKIR – 12

DÜZCE – 3

EDİRNE – 4

ELAZIĞ – 5

ERZİNCAN – 2

ERZURUM – 5

ESKİŞEHİR – 7

GAZİANTEP – 14

GİRESUN – 4

GÜMÜŞHANE – 2

HAKKARİ – 3

HATAY – 10

IĞDIR – 2

ISPARTA – 4

İSTANBUL – 96

İZMİR – 28

KAHRAMANMARAŞ – 8

KARAMAN – 3

KARS – 3

KASTAMONU – 3

KAYSERİ – 10

KIRIKKALE – 3

KIRKLARELİ – 3

KIRŞEHİR – 2

KİLİS – 2

KOCAELİ – 14

KONYA – 15

KÜTAHYA – 4

MALATYA – 6

MANİSA – 10

MARDİN – 6

MERSİN – 13

MUĞLA – 8

MUŞ – 3

NEVŞEHİR – 3

NİĞDE – 3

ORDU – 6

OSMANİYE – 4

RİZE – 3

SAKARYA – 8

SAMSUN – 9

SİİRT – 3

SİNOP – 2

SİVAS – 5

ŞANLIURFA – 15

ŞIRNAK – 4

TEKİRDAĞ – 8

TOKAT – 5

TRABZON – 6

TUNCELİ – 2

UŞAK – 3

VAN – 8

YALOVA – 3

YOZGAT – 3

ZONGULDAK – 5



#iller
#milletvekili sayısı
#nüfus
#Resmi Gazete
#YSK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Gecesi ne zaman?