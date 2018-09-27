Gündem YSKdan CHPnin 24 Haziran itirazına yanıt
POLİTİKA

YSK'dan CHP'nin 24 Haziran itirazına yanıt

YSK, CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde mükerrer oy kullanıldığı iddiasını değerlendirdi. YSK, yapılan incelemeler sonucunda mükerrerlik bulunmadığı tespit edildiğini bildirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP'nin 24 Haziran seçimlerine ilişkin iddiasını karara bağladı. Habertürk'te yer alan habere göre; Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi tarafından mükerrer seçmen olduğu iddia edilen kişilerle ilgili liste sunularak inceleme yapılması istenilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, iddia edildiği gibi bir mükerrerlik bulunmadığı tespit edilmiş ve bu tespit belgeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisiyle de paylaşılmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her ne kadar rapor, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince kamuoyuyla resmen paylaşılmamış ise de; parti meclisince görüşülen rapor içeriği kamuoyuna yansımış, basında tartışılmış ve mükerrer seçmen olduğu algısı oluşmuştur. Bu algının ortadan kaldırılması için, daha önce de defaatle vurgulandığı gibi seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmadığının bir kez daha kamuoyuyla paylaşılması ihtiyacı doğmuştur."

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