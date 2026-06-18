YTB’den gönül köprüleri kuran mezuniyet töreni: 2 bin 800 öğrenci daha Türkiye mezunu oldu

Mezuniyet Programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2012 yılında 42 bin başvuruyla başlayan Türkiye Bursları Programı'nın bugün 174 ülkeden 188 bini aşkın başvuru alan küresel bir eğitim markasına dönüştüğünü söyledi. Programın yalnızca bir burs sistemi olmadığını vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin dünyaya açılan eğitim ve gönül köprüsü haline geldiğini ifade etti.

15 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Türkiye Bursları kapsamında halen 148 ülkeden 15 bin 500'ü aşkın öğrencinin Türkiye'nin 74 şehrindeki 136 üniversitede eğitim gördüğünü belirten Ersoy, her yıl yaklaşık 5 bin öğrenciye yükseköğrenim imkânı sunulduğunu kaydetti. Ersoy, mezun edilen öğrencilerin Türkiye ile ülkeleri arasında kurulan insani ve kültürel bağların temsilcileri olacağını dile getirdi.

KURULAN DOSTLUKLAR GELECEĞİ İNŞA EDİYOR

Küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve krizler karşısında karşılıklı anlayışın önemine dikkat çeken Ersoy, Türkiye'de kurulan dostlukların ve kardeşlik bağlarının ön yargıları ortadan kaldıracağını söyledi. Ersoy, mezunların yalnızca diploma değil, Türkiye'de edindikleri dostlukları ve ortak gelecek idealini de ülkelerine taşıyacaklarını belirtti. Öğrencilerin kep atarken aslında bir vedayı değil yeni bir başlangıcı kutladıklarını ifade etti.

35 MEZUN DERNEĞİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Törende konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, ‘Türkiye Bursları'nın yalnızca maddi destek sağlayan bir eğitim programı olmadığını, gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini de destekleyen kapsamlı bir vizyonun parçası olduğunu söyledi. Turus, bugün 31 ülkede faaliyet gösteren 35 Türkiye Mezunları Derneği aracılığıyla mezunların Türkiye ile bağlarının canlı tutulduğunu, akademik, kültürel ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunulduğunu ifade etti. Ayrıca mezunları, bulundukları ülkelerdeki dernek çalışmalarına katılmaya ve Türkiye Mezunları ağını daha da güçlendirmeye davet etti.

Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin laboratuvarlardan kütüphanelere, atölyelerden kampüslere uzanan yoğun bir eğitim sürecinden geçtiğini belirten Turus, bugün mezun olan gençlerin artık büyük Türkiye Mezunları ailesinin birer ferdi olduğunu ifade etti.

“İNSAN NEYİ UNUTMAZ?” FİLMİ GÖSTERİLDİ

Törende, uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki eğitim serüvenini anlatan “İnsan Neyi Unutmaz?” adlı kısa film de izleyicilerle buluştu. Filmde, çocukluk ve aile hatıralarından yola çıkılarak öğrencilerin ülkelerinden uzakta sürdürdükleri eğitim yolculuğu, karşılaştıkları zorluklar ve elde ettikleri başarılar anlatıldı. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin ortak hayaller etrafında buluştuğu hikâyeler, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

30 ÜLKEDEN RENKLİ GÖSTERİ

Mezuniyet programı kapsamında uluslararası öğrenciler tarafından hazırlanan müzik ve dans gösterileri de sahnelendi. On öğrenciden oluşan uluslararası öğrenci orkestrasının performansının ardından profesyonel dans ekibi gösteri sundu. Ayrıca 30 farklı ülkeden öğrenciler, geleneksel kıyafetleri ve ülke bayraklarıyla sahneye çıkarak kültürel zenginliklerini sergiledi.

BAŞARILI MEZUNLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Program kapsamında Türkiye Mezun Ödülleri de sahiplerini buldu. YTB tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde bilimsel ve akademik çalışmalar, ekonomi ve girişimcilik, medya ve iletişim ile kültür ve sanat alanlarında başarılı mezunlara ödüller verildi. Ayrıca yaşam boyu onur, vefa ve ilişkilere katkı kategorilerinde onur ödülleri takdim edildi.

MEZUNLARIN BAŞARI HİKÂYELERİ PAYLAŞILDI

Törende ödüle layık görülen mezunların Türkiye'deki eğitim süreçlerini ve kariyer yolculuklarını anlatan özel bir kolaj film de gösterildi. Mezunların Türkiye'de edindikleri akademik, sosyal ve kültürel birikimlerin yanı sıra kendi ülkelerinde ortaya koydukları çalışmaların yer aldığı film, katılımcılardan ilgi gördü. Mezunların Türkiye ile sürdürdükleri bağlar ve başarı hikâyeleri, programın uluslararası etkisini gözler önüne serdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Abdulhadi Turus ve farklı ülkelerden büyükelçiler katıldı.



