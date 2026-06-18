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YKS öncesi en çok merak edilen 7 soru belli oldu: Milyonlarca genç Google’da bunları arıyor

YKS öncesi en çok merak edilen 7 soru belli oldu: Milyonlarca genç Google’da bunları arıyor

16:1618/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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Bu hafta sonu milyonlarca aday, üniversite hayali için sınav maratonuna çıkacak.
Bu hafta sonu milyonlarca aday, üniversite hayali için sınav maratonuna çıkacak.

YKS'ye sayılı günler kala milyonlarca adayın Google'da en çok aradığı sorular da ortaya çıktı. Eğitim Koçu ve Yazar Muhammet Kamil Has, sınav öncesi öğrencilerin en çok merak ettiği 7 kritik soruyu değerlendirdi.

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde milyonlarca adayın heyecanı doruğa ulaştı. Arama motorlarında yapılan sorgular, öğrencilerin son günlerde benzer kaygılar taşıdığını ortaya koyuyor.

Eğitim Koçu, Uzman Matematik Öğretmeni ve Yazar Muhammet Kamil Has, adayların en çok merak ettiği 7 soruyu değerlendirdi.

YKS öncesi internette en çok bunlar araştırılıyor

1- Son günlerde yeni konu çalışmalı mıyım?

Hayır.

Sınava son birkaç gün kala yeni konu öğrenmeye çalışmak, öğrencinin zihinsel yükünü artırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu süreç, eksik kapatma zamanı değil; bilgileri sağlamlaştırma ve zihni dinlendirme zamanıdır.

Son günlerde yapılması gereken; kısa tekrarlar, çözülmüş soruları gözden geçirmek ve özgüveni korumak olmalıdır.

2- Son denemelerde netlerim düştü. Bu kötüye mi işaret?

Kesinlikle hayır.

Yirmi yılı aşkın eğitim tecrübem gösteriyor ki son hafta yaşanan net dalgalanmaları son derece doğaldır. Hatta birçok başarılı öğrencide sınav öncesinde benzer düşüşler görülebilmektedir.

Denemeler kader değildir. Asıl önemli olan, sınav günü ortaya konulacak performanstır.

3- Sınav günü stratejimi değiştirmeli miyim?

Bir öğrenci yıl boyunca hangi sırayla soru çözdüyse, sınavda da aynı düzeni korumalıdır.

TYT'de Türkçe ile başladıysa yine Türkçe ile başlamalı, AYT'de matematikten başladıysa yine aynı stratejiyi sürdürmelidir.

Sınav günü yeni yöntem deneme günü değildir.

4- Yapamadığım soruya takılırsam ne yapmalıyım?

YKS bütün soruları çözme sınavı değildir.

Bir soruya gereğinden fazla zaman harcamak, sonraki sorularda yapılabilecek doğruların kaybedilmesine neden olabilir.

Takıldığınız soruyu işaretleyip geçmek, daha sonra geri dönmek çoğu zaman daha doğru bir yaklaşımdır.

Unutulmamalıdır ki sınavın sonunda kazandıran şey, takıldığınız sorular değil; doğru yaptığınız sorulardır.

5- Çok heyecanlanıyorum. Bu başarımı olumsuz etkiler mi?

Heyecan, başarısızlık belirtisi değildir.

Aksine, önemli bir işe hazırlanmanın doğal sonucudur.

Önemli olan heyecanı ortadan kaldırmak değil, onu yönetebilmektir.Canlı olmanın gereğidir heyecanlı olmak.

Sınava giren hemen her öğrencinin benzer duygular yaşadığını bilmek, kaygıyı azaltan en önemli unsurlardan biridir, Aşırı heyecan veya aşırı kaygı durumun var ise profesyonel bir destek almalısın.

6- TYT kötü geçerse AYT'yi nasıl etkiler?

Öğrencilerin yaptığı en büyük hatalardan biri, ilk oturumdaki olumsuzlukları ikinci oturuma taşımaktır.

TYT tamamlandıktan sonra artık geriye dönüp düşünmenin hiçbir faydası yoktur.

Başarılı adaylar, geçmişte takılı kalmak yerine önlerindeki sınava odaklanabilen adaylardır.

TYT bittiğinde zihinsel olarak yeni bir sayfa açmak gerekir.

7- Sınavdan bir gün önce ve sınav sabahı ne yapmalıyım?

Son gün ağır ders programları uygulanmamalı, uyku düzeni bozulmamalı ve beslenmeye dikkat edilmelidir.

Sınav sabahı ise alışılmış rutinin dışına çıkılmamalı, farklı yiyecekler tüketilmemeli ve sınav merkezine zamanında gidilmelidir.

En önemlisi de öğrenciler kendilerine güvenmelidir.

Çünkü YKS, yalnızca bilgi sınavı değildir.

Aynı zamanda sabrın, disiplinin, psikolojik dayanıklılığın ve emeklerin karşılığını alma mücadelesidir.

Bir yıllık emeği üç saatlik kaygıya teslim etmemek gerekir.





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