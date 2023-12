Yuh olsun size

Dünya’nın bütün coğrafyalarında insanlar Filistin’e destek için her gün eylemler düzenlerken, katliamın ortağı ABD’de siyaset ile toplum arasında Filistin’e yönelik görüş ayrılığı her geçen gün derinleşiyor. Washington’daki yerleşik siyasi yapı tüm gücüyle işgalci güç İsrail’in Gazze’de ve Batı Şeria’daki katliamlarına tam destek vermeye devam ederken, ABD toplumunun her kesiminde, özellikle lise ve üniversite öğrencilerinde Filistin davasına destek ve İsrail katliamlarına tepki çığ gibi büyümeye devam ediyor. Öte yandan Washington’da Yahudi lobisinin hedefindeki bir grup vicdanlı siyasetçi de üzerlerindeki tüm baskıya rağmen direnmeye devam ediyor. Son olarak ABD’nin New York şehrinde lise öğrencileri, bir öğretmenlerinin katil İsrail’e desteğini belirtmesini protesto etmek için Filistin bayraklarıyla okul koridorlarında eylem yaptı.