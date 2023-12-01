Yuh olsun size

Dünya’nın bütün coğrafyalarında insanlar Filistin’e destek için her gün eylemler düzenlerken, katliamın ortağı ABD’de siyaset ile toplum arasında Filistin’e yönelik görüş ayrılığı her geçen gün derinleşiyor. Washington’daki yerleşik siyasi yapı tüm gücüyle işgalci güç İsrail’in Gazze’de ve Batı Şeria’daki katliamlarına tam destek vermeye devam ederken, ABD toplumunun her kesiminde, özellikle lise ve üniversite öğrencilerinde Filistin davasına destek ve İsrail katliamlarına tepki çığ gibi büyümeye devam ediyor. Öte yandan Washington’da Yahudi lobisinin hedefindeki bir grup vicdanlı siyasetçi de üzerlerindeki tüm baskıya rağmen direnmeye devam ediyor. Son olarak ABD’nin New York şehrinde lise öğrencileri, bir öğretmenlerinin katil İsrail’e desteğini belirtmesini protesto etmek için Filistin bayraklarıyla okul koridorlarında eylem yaptı.

Öğretmenden provokatif paylaşım

New York şehrinde bulunan Hillcrest Lisesinde Yahudi asıllı bir öğretmenin, işgalci gücün Gazze’deki katliamlarına destek verecek şekilde sosyal medya hesabından “İsrail’e destek veriyorum” pankartıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması büyük tepki çekti. Lisedeki öğrencilerin neredeyse üçte birinin Müslüman olduğu biliniyor. Öğretmenin bunu bilmesine rağmen işgalciye destek paylaşımı yapması provokasyon yorumuna neden oldu.

Filistin bayraklarıyla protesto ettiler

2500 öğrencinin bulunduğu lisede 400 öğrenci 20 Kasım günü, ellerinde Filistin bayrakları ile okulun koridorlarını doldurarak, İsrail yanlısı tutumunu belli eden öğretmenin okuldan kovulmasını talep etti. Protestoya ilişkin videolarda öğrencilerin Filistin bayraklarını salladıkları ve dans ettikleri görüldü. ancak öğrenciler hiçbir şiddet eylemine başvurmamalarına rağmen, anti-semitizmle suçlanmaktan kurtulamadı. Bazı öğrencilerin okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kaçamazsın Hillary, soykırımı destekliyorsun

Sadece liseler değil ABD üniversitelerinde de gençler, Siyonist devlete tam destek veren ABD’li siyasetçileri “istenmeyen adam” ilan etti. 7 Ekim sonrası İsrail’in katliamlarına tam destek veren ve Hamas’ın ortadan kaldırılması gerektiğini belirten eski ABD Dışişleri Bakanı ve first lady’si Hillary Clinton ülkesinde tepkilerin hedefinde. Eski ABD Dışişleri Bakanı, ders vermek için geldiği Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı öğrenciler tarafından protesto edildi. sosyal medyadan servisin edilen görüntülerde üniversite koridorlarında yürüyen Clinton’ın arkasından protestocu öğrencilerin “Kaçamazsın Hillary, soykırımı destekliyorsun” sloganları attığı görüldü. Clinton protestoların ardından hızla binayı terk etmek zorunda kaldı. Öğrenciler, Clinton’ı davet eden okul yönetimini de “Columbia’nın elinde kan var” pankartıyla protesto etti.

Rashida Tlaib Beyaz Saray önünde

ABD’de, Filistin’e verdikleri destek ve İsrail’e yönelik nedeniyle Yahudi lobisinin hedefinde olan bir grup Kongre üyesi de Beyaz Saray önünde Gazze’de “kalıcı ateşkes” talebiyle açlık grevi başlatan aktivistler, oyuncular ve yerel siyasetçileri ziyaret etti. Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Gazze’de çatışmalara verilen “insani ara”ya işaret ederek “Dostlarım, masum sivillere tekrar bombalanmadan önce birkaç gün müsaade vermenin insani hiçbir yanı yok” diyerek kalıcı

ateşkes çağrısında bulundu.

ABD suç ortağı

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Jonathan Jackson da açlık grevine katılan herkese cesaretleri ve ahlaki duruşları için teşekkür ederek “Çok fazla çocuk öldü. Biz burada konuşurken çok fazla masum acı çekiyor. Bunun son bulmasını talep ediyoruz” çağrısında bulundu. Temsilciler Meclisi Üyesi Jamaal Bowman ise “Toplu katliamlara dair birçok şey okuyoruz ve bunlardan birini yaşadığımıza inanamıyorum. ABD hükümeti de buna göz yumuyor ve suç ortağı oluyor” eleştirisini yaptı. Kongre üyesi Cori Bush da kalıcı bir ateşkes olmadan, acı ve gözyaşının artacağına işaret ederek “Hemen kalıcı bir ateşkes sağlayamazsak, Filistinliler son kez yemek yiyip aileleriyle son kez bir arada olacak” değerlendirmesini paylaştı.

Dünyada protestolar kesintisiz devam ediyor

7 Ekim’den bu yana Filistin’e destek ve ateşkes için gösteriler tüm dünyada bütün hızıyla sürüyor. Fransa ve İtalya’da öğrenciler Filistin’e destek olmak ve katil İsrail’i kınamak için sokaklara çıkarken, İspanya, Bosna Hersek, Brezilya, Kanada, İsveç ve Almanya’da da Filistin’e destek gösterileri gerçekleştirildi.







