Antony Blinken ile Mahmud Abbas Ramallah'ta görüştü: ABD 'Batı Şeria'daki İsrail şiddetini' kınadı

Geçtiğimiz hafta “Elon Musk ve İsrail Lobisi” başlıklı yazıda, İsrail lobisinin bütün baskılarına rağmen X platformunun pozitif ayrışmasına değinmiştim. Söz konusu yazıda, Musk’ın Facebook, Youtube ve Instagram gibi platformlara kıyasla, X’i farklı ses ve kimliklere açtığı ve özellikle Filistin’in halkının yaşadığı trajedinin duyurulmasına imkan tanıdığını ifade etmiştim. Fakat bugünlerde, kısmi farklılaşma eğilimleri ve otonom tavrı ile ön plana çıkan Musk’ın bu politikasını ne kadar sürdüreceği