Yük asansöründe sıkışan kadın işçi yaralandı

Yük asansöründen malzeme indiren Yeter B.'nin başı yük asansörüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.