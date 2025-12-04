Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Yük asansöründe sıkışan kadın işçi yaralandı

Yük asansöründe sıkışan kadın işçi yaralandı

00:014/12/2025, Perşembe
G: 3/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Yük asansöründen malzeme indiren Yeter B.'nin başı yük asansörüne sıkıştı.
Yük asansöründen malzeme indiren Yeter B.'nin başı yük asansörüne sıkıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir zincir marketin yük asansöründe sıkışan Yeter B. (21) ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir zincir markette meydana geldi.
Yük asansöründen malzeme indiren Yeter B.'nin başı yük asansörüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.
Kader B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Yük asansörü
#İşçi
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları