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Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura gündeminde olması bekleniyor.

10:38 . 30/07/2023 Pazar
AA
YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.

YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

  • YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.

Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Devre arkadaşı 3 orgeneral

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan
Genelkurmay Başkanlığına
getirilecek isim.

Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.

Hava ve Deniz Kuvvetlerinde adı öne çıkanlar

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın görev süreleri devam ediyor.

Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın adı geçiyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ismi öne çıkıyor.

Dördüncü yıldızı bekleyenler

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında geçen sene görev süreleri bir yıl uzatılan 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, terfi sırasında yer alıyor.


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#Yüksek Askeri Şura
#YAŞ
#Recep Tayyip Erdoğan
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