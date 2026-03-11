Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yunan adalarına kaçacaklardı: Lastik botta yakalandılar

Yunan adalarına kaçacaklardı: Lastik botta yakalandılar

12:0211/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Aydın’da 18 kaçak göçmen yakalandı
Aydın’da 18 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'dan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 18 kaçak göçmen, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ile Didim ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Tuzburgazı Mahallesi açıklarında operasyon gerçekleştirildi.

Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü bölgedeki operasyonda, açıktaki bir lastik bot içerisinde Afrika uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayın organizatörleri olduğu belirlenen S.M. (45), M.Ş. (38), A.A. (40) ve Y.M. (46) de yakalanıp, gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 1 lastik bot ile göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirtilen 1 kamyonete de el konuldu. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



#Aydın
#lastik bot
#kaçakçılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: Kademeli emeklilik gelecek mi? 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik çalışması var mı?