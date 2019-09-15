Yunan bilim’e düşman

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki artan varlığından rahatsız olan Yunanistan’ı bu kez bir üniversite gemisi ürküttü. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) Mersin Erdemli’de demirli bulunan ve Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından derin sularda işletilen Türk araştırma gemisi Bilim-2, Doğu Akdeniz’de rutin araştırma faaliyeti planladı. Deniz canlıları ve jeofizik alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen enstitünün araştırma faaliyetleri için Kaş açıklarına demirleyen Bilim-2 gemisi için, araştırma yapacağı alanda deniz trafiği emniyet duyurusu (Navtex) yapıldı. Bölgenin hassasiyetinden dolayı Bilim-2, birkaç gün sürmesi beklenen araştırma faaliyetlerini Türk donanmasının eşliğinde gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin Kıbrıs çevresindeki askeri varlığı ve sondaj faaliyetleri Yunan medyasında böyle yer buldu.

BULUTTAN NEM KAPTILAR

Üniversitenin normal bir faaliyeti, Yunanistan’da Türkiye’nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gibi sunularak yeni gerilim konusu yapıldı. Yunanistan’da yayınlanan Realnews gazetesinde yer alan bir haberde, “Türkiye’nin Bilim 2 Gemisi için Girit’e kadar uzanan bir alanı Navtex ile kapattığı, böylece sadece Rodos-Girit arasını kapatmakla kalmayıp Meis bölgesini tamamen tecrid ettiği, Türkiye’nin seçtiği bu alanın son aylarda kendilerince Türk çıkarlarının bulunduğu bölge olarak nitelendirilen alana denk gelmesinin tesadüf olmadığı ve bu alanın Girit’e kadar da uzandığı” ifadeleri yer aldı. Onalert isimli Yunan haber sitesinde yer alan “Ankara Meis’le Rodos’un bağını kopartıyor” başlıklı bir diğer haberde de, “Türkiye şimdiye kadar yayınlanmış en büyük sismik araştırma sahalarından birini 3 günlüğüne ilan etti. Meis’ten Rodos’a kadar uzanan bu sahada Türk araştırma gemisi ayın 16’sında kadar sismik araştırmalar yapacak. Türkiye böylece coğrafi araştırmalar adı altında muhtemelen gelecekte araştırma yapacağı bölgelerdeki Yunanistan’ın tepkisini ölçüyor” denildi.

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RUM BASINI ÇOK TELAŞLI

Türkiye halen Barbaros Sismik Araştırma gemisi, Fatih ve Yavuz sondaj platformlarıyla Kıbrıs adası batısı, güneyi ve doğusunda sondaj ve araştırma faaliyetleri yürütüyor. Türk donanması da Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında bu gemilere refakat sağlıyor. Bölgeye gönderilecek diğer gemi ise MTA’nın araştırma gemisi Oruç Reis olacak. Yunan basını şimdiden Oruç Reis’in Yunan adalarına yakın bölgede araştırma yapacağı endişelerini yansıtmaya başladı. Oruç Reis’in bu bölgede araştırma yapması büyük olasılık olarak değerlendiriliyor. Doğu Akdeniz’deki Türk gemileri ve onları koruyan fırkateynler Atina ve Lefkoşa basınını hayli rahatsız ediyor. Hem Yunanistan hem de Rum Kesimi medyasında Türkiye’nin deniz gücünün ve Kıbrıs’taki güçlü varlığını konu alan haberlere imza atılıyor.

MISIR’LA OLDU-BİTTİ ÇABASI HIZLANDI

Öte yandan Türkiye halen Doğu Akdeniz’de MEB (münhasır ekonomik bölge) ilan etmemişken Yunanistan oldu-bitti girişimlerini artırmış durumda. Yunan kamuoyu Atina yönetimine, Mısır ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yapılması çağrısında bulunuyor. Bu da Türkiye’nin Libya ile sınırlandırma anlaşması yapmadan önce Atina’nın erken davranmaya çalıştığını gözler önüne seriyor. Uzmanlar, MEB ilanı yanı sıra Türkiye’nin öncelikli olarak Libya ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması yapmasının aciliyetine işaret ediyor. Türkiye, Libya ile deniz yetki alanlarını belirlediğinde Yunanistan-Mısır anlaşmasının bir hükmü kalmayacak.