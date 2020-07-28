Yunan Sahil Güvenliği korsanlığa başladı: Sığınmacıları gasp ettiler

Marmaris-Datça arasındaki Bozburun Yarımadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı sonrası bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içine yerleştirilen 23 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

OYNAT 00:00 Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilen ve ölüme terk edilen mülteciler, İHA ile tespit edilerek Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı. Konuyla ilgili olarak MSB'den şu açıklama yapıldı: 'Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır.' BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Sığınmacıları gasp ettiler

Bu olaydan iki saat sonra yine Bozburun Yarımadası açıklarında ahşap tekne içinde sığınmacı bulunduğu ihbarı yapıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri denizde sürüklenen ahşap tekne içinde bulunan 60 sığınmacıyı kurtardı. İddiaya göre, sığınmacılar Yunan adalarına çıktıklarını, burada Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından görüntü kaydetmemeleri için cep telefonları ve paralarının alındığı, tekne çalışmayacak duruma getirildikten sonra Türk karasularına itildiği öğrenildi.



Toplam 83 sığınmacı Datça Limanı’na getirildi. 60 sığınmacının bulunduğu ahşap tekne yedeklenerek limana çekildi.

GÜNDEM 43 sığınmacıyı Yunanistan itti Türkiye kurtardı