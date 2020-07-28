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MUĞLA

Yunan Sahil Güvenliği sığınmacıları telefon ve paralarını gasp etti

Yunan Sahil Güvenliği korsanlığa başladı: Sığınmacıları gasp ettiler

Muğla’da iki ayrı sığınmacı olayında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen toplam 83 sığınmacı kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin sığınmacıların telefonlarını ve paralarını gasp edip adeta korsanlığa başladı.

Haber Merkezi İHA
Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara karşı adeta haydut gibi davranıyor.
Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara karşı adeta haydut gibi davranıyor.

Marmaris-Datça arasındaki Bozburun Yarımadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı sonrası bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içine yerleştirilen 23 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı
OYNAT 00:00
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilen ve ölüme terk edilen mülteciler, İHA ile tespit edilerek Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı. Konuyla ilgili olarak MSB'den şu açıklama yapıldı: 'Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır.'


Sığınmacıları gasp ettiler

Bu olaydan iki saat sonra yine Bozburun Yarımadası açıklarında ahşap tekne içinde sığınmacı bulunduğu ihbarı yapıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri denizde sürüklenen ahşap tekne içinde bulunan 60 sığınmacıyı kurtardı. İddiaya göre, sığınmacılar Yunan adalarına çıktıklarını, burada Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından görüntü kaydetmemeleri için cep telefonları ve paralarının alındığı, tekne çalışmayacak duruma getirildikten sonra Türk karasularına itildiği öğrenildi.


Toplam 83 sığınmacı Datça Limanı’na getirildi. 60 sığınmacının bulunduğu ahşap tekne yedeklenerek limana çekildi.

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