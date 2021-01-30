Gündem Yurdun iç kesimlerinde kar diğer bölgelerde sağanak bekleniyor
ANKARA

Yurdun iç kesimlerinde kar diğer bölgelerde sağanak bekleniyor

Yurdun iç kesimlerinde kar diğer bölgelerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi için sağanak, iç kesimler için karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Genel Müdürlüğün duyurusuna göre, bugün ülke genelinin çok bulutlu, Artvin çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği öngörülüyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyıları, Çanakkale, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan), Bolu'nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU'YA ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1-4 derece artacağı, ülkenin doğusunda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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