Yürekleri ağza getiren olay: Küçük Afra son anda kurtarıldı

Barbaros Mahallesi'nde ailesinden habersiz evden çıkan Afra Selim, Ulubatlı Hasan Bulvarı’na paralel olarak geçen DSİ’ye ait sulama kanalına düştü.
Suda sürüklenen Afra’yı, bu sırada araçla bölgeden geçen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi’nde görevli personel Rıfat Duman fark etti. Aracı durdurarak suya giren Rıfat Duman, küçük Afra’yı sudan çıkardı.
Bir miktar su yuttuğu belirlenen, sağlık durumu iyi olan Afra Selim, yapılan araştırmayla ailesine ulaşılarak teslim edildi.
GÜNDEM
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GÜNDEM
Havalar ısınıyor: Ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek
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<br>İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren başlayan sis öğle saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakası’nın birçok ilçesini etkisi altına alan sis yoğunluğuyla birlikte Adalar ve deniz adeta kayboldu. Maltepe Sahilinde ise havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar sis altında yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise yaptıkları yürüyüş esnasında kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirtti.
Sahilde yürüyüş yapan Sinem Yamakalioğlu, “Bu sis, genel İstanbul’un hava kirliliği de olabilir. Mevsimsel geçişlerin etkisi de olabilir. Dünya şartlarını görüyorsunuz; hava kirliliğini, bu etraftaki çöpleri, küresel ısınma hepsi ile birlikte kötü bir dünya çocuklarımızı bekliyor. Ama bu hava kirliliği mi, başka bir sebep mi bilmiyorum. Ama mutlu muyuz bu durumdan asla mutlu değiliz. Çünkü çok kötü bir hava ve bu havayı biz sürekli teneffüs ediyoruz. Mesela 1 saattir yürüyorum, tıkanıyorum. Bu pis havadan dolayı tıkana tıkana yürüyorum. Ne kadar temiz bir yürüyüş yapıyorum onu da bilmiyorum. Ciğerlerim şu an pis havayla doluyor. İstanbul şartlarında bu hava kirliliklerini bu sisleri biz daha çok göreceğiz.” dedi.<br>
Vatandaşlardan Semra Karataş ise “Biz Küçükyalı çevresinden uzun bir yürüyüşe çıktık. Yola çıktığımızdan beri bu sis var. Adaları bile göremiyoruz. Parlak canlı bir hava yok. Genelde de bu vaziyette hava kirliliğinden ziyade gelirken atık kanallarının olduğu yerlerde de çok kötü koku yayılıyor. Yürüyüşe çıktığımızdan beri maalesef mis gibi iç açıcı, yeşilliğin kokusunu aldığımız bir hava olmadı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan oluşan sis yoğunluğu ve kirli hava sonrası adalar ve denizlerin kaybolduğu anlar havadan dron ile görüntülendi.
İstanbul’da kirli hava ve sis havadan görüntülendi
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öğle saatlerinde de Maltepe'de sis yoğunluğu ve kirli hava etkili oldu. Bazı vatandaşlar ise sahilde yaptıkları yürüyüş esnasında kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirtti. Sis nedeniyle kaybolan Adalar ise havadan görüntülendi.
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Rusya Ukrayna savaşı 33. gününe girdi. Çatışmaların sürdüğü bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamamış olması dünya basınında geniş yer buluyor.
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hala kontrol altına alamamış olması bununun en büyük göstergesi kabul ediliyor.
Dünyanın en güçlü ordularından kabul edilen Rus ordusunun içinde bulunduğu durum bir çok iddiayı da beraberinden getiriyor.
BELARUS'A ÇEKİLDİLER<br><br>Son olarak başkent Kiev civarındaki çatışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, Rus ordusuna ait iki taburun \"çok ciddi kayıplar verdiğini\" ve Belarus'a geri çekildiğini öne sürdü.
CİDDİ BİR AZALMA VAR<br><br>Rusya'dan Ukrayna'ya doğru hareket eden birliklerin sayısında da ciddi bir azalma olduğu belirtildi.
<br>ABLUKA ALTINA ALDI<br><br>İngiltere Savunma Bakanlığı ise, Rusya'nın güneyde Karadeniz'de Ukrayna'yı kuşatarak ülkenin uluslararası deniz ticaretini engellediğini, bir nevi abluka uyguladığını açıkladı.
TAKTİK DEĞİŞTİRDİ<br><br>Geçtiğimiz hafta yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın Kiev etrafındaki hazırlığını gün yüzüne çıkarmıştı. Görüntülerde Rus birliklerin kentin çevresinde siperler kazdığı görülüyor.
SAVUNMA POZİSYONUNA GEÇTİ<br><br>İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu Rus ordusunun taktik değiştirerek savunma pozisyonuna geçtiği anlamına geliyor.
Söz konusu uydu görüntülerinde Rus birliklerinin Kiev çevresinde savunma hatları oluşturduğu ve bölgeyi mayınladığı görülüyor.
'UZUN BİR SAVAŞ' PLANI<br><br>Bu adımın Rusya'nın 'uzun bir savaş' planına işaret ediyor olabilir. Uydu görüntülerinde Rus askerlerin bölgeye mayın döşediği de görülüyor.
Kiev'i düşüremeyen Rusya ile ilgili Ukrayna'dan yeni iddia: Putin taktik değiştirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta verdiği emir ile başlayan savaş Ukrayna'nın pek çok kentinde yaşanan şiddetli çatışmalarla 33. günü geride bıraktı. Rus ordusunun hala kontrol altına alamadığı Kiev'deki son durum ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Ağva'da denizin bir kısmı, özellikle de sahile yakın bölümü kahverengiye büründü. Denizin renginin, iki ayrı dereden akan su nedeniyle kahverengiye dönüştüğü öne sürüldü. Sahile gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ailesiyle birlikte Ağva'ya geldiğini söyleyen bir kişi, \"Çok güzel bir manzara, farklı renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiği hafif yeşilimsi, herhalde dağlardan gelen çamurumsu bir renk var. Arkada da masmavi denizin rengi. Çok güzel, rüzgâr da var biraz\" dedi. Gezmek için Ağva'ya gelen Müjde Özkan, \"Manzarası çok güzel. Denizin rengi değişmiş bu da sanırım mevsimsel bir durum. Bir taraf yeşil, bir taraf kahverengi. Nehirlerin Karadeniz'e dökülmesi olabilir. Bilimsel olarak sebebini bilmiyorum. Farklı bir manzara olmuş oluyor\" diye konuştu.
Ağva'da yaşayan Sümbül Yıldız ise \"Rengi değişmiş. İki derenin birleşimi var burada. Zaman zaman böyle olabiliyor. Önceden de oluyordu. Şuradaki dere çamur gibi akan ve diğer dere birleşince denizi bulandırıyor\" ifadelerini kullandı.
Şile'de denizin rengi değişti: Bir taraf yeşil bir taraf kahverengi
Şile Ağva'da derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümü kahverengi oldu.