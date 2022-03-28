Yürekleri ağza getiren olay: Küçük Afra son anda kurtarıldı

Sahilde yürüyüş yapan Sinem Yamakalioğlu, “Bu sis, genel İstanbul’un hava kirliliği de olabilir. Mevsimsel geçişlerin etkisi de olabilir. Dünya şartlarını görüyorsunuz; hava kirliliğini, bu etraftaki çöpleri, küresel ısınma hepsi ile birlikte kötü bir dünya çocuklarımızı bekliyor. Ama bu hava kirliliği mi, başka bir sebep mi bilmiyorum. Ama mutlu muyuz bu durumdan asla mutlu değiliz. Çünkü çok kötü bir hava ve bu havayı biz sürekli teneffüs ediyoruz. Mesela 1 saattir yürüyorum, tıkanıyorum. Bu pis havadan dolayı tıkana tıkana yürüyorum. Ne kadar temiz bir yürüyüş yapıyorum onu da bilmiyorum. Ciğerlerim şu an pis havayla doluyor. İstanbul şartlarında bu hava kirliliklerini bu sisleri biz daha çok göreceğiz.” dedi.<br>