Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yurt dışı planı yapanlara müjde: AJet'ten yurt dışı seyahatlerde indirimli uçak bileti kampanyası

12:1217/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Biletler, 14 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
AJet, seçili yurt dışı hatlarda uçak biletlerini yüzde 25 indirimle satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine uzanan 47 destinasyonda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

Yüzde 25 indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden satışta olacak. Biletler, 14 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında seçili tüm hatlarda bagaj ücretleri de indirimli olacak. Ek hizmet olarak kabin bagajı 5 avroya ve "basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagaj 5 avroya alınabilecek.

İndirimli biletler, Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh hatlarında geçerli olacak.




#ajet
#indirim
#kampanya
#yurt dışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
