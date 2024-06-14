"Kötü bir karne her zaman düzeltilebilir ancak çocuklarımızın kişiliğine verilen zarar onarılamaz. Karne, çocuklarımızın gayret ve çabalarının sadece bir özetidir, başarılarının veya yeteneklerinin nihai göstergesi değildir. Karneleri, çocuklarımızı suçlamak veya yargılamak için değil, onları daha iyi yönlendirmek ve desteklemek için kullanmalıyız"