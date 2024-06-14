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Yurtta karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Peki, okullarda yeni dönem ne zaman başlayacak?

Pınar Görgü
10:37 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 10:47 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
20 milyonu aşkın öğrenci karne alarak tatile girdi. Yeni eğitim öğretim yılı yeni müfredatla başlayacak.
20 milyonu aşkın öğrenci karne alarak tatile girdi. Yeni eğitim öğretim yılı yeni müfredatla başlayacak.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan'da yapıldı.


5 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise bugün sona erdi.

Yeni eğitim öğretim yılı yeni müfredatla başlayacak

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilecek.


Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yapacak.


Ücretsiz yaz okulları açılacak

MEB, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak.


Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.


Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Öğrenci ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmayacak.


Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.


Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.


Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.


Bakan Tekin'den velilere çağrı: Karneleri çocuklarımızı iyi yönlendirmek için kullanmalıyız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerden yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını istedi. Velilerden ise, karne nedeniyle çocuklarına yüklenmemelerini istedi.


Tekin,
"Kötü bir karne her zaman düzeltilebilir ancak çocuklarımızın kişiliğine verilen zarar onarılamaz. Karne, çocuklarımızın gayret ve çabalarının sadece bir özetidir, başarılarının veya yeteneklerinin nihai göstergesi değildir. Karneleri, çocuklarımızı suçlamak veya yargılamak için değil, onları daha iyi yönlendirmek ve desteklemek için kullanmalıyız"
dedi.



#Milli Eğitim Bakanlığı
#karne
#yaz tatili
#müfredat
43 dakika önce
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