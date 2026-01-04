Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı: Dört yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor

Aksaray’da 9 ay önce yürüyerek girdiği hastaneden yanlış iğne yapıldığı iddiasıyla yatalak olarak çıkan 4 yaşındaki Mihra, makine ve yatağa bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, 1 Mart 2024 tarihinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ishal ve kusma şikayeti olan 4 yaşındaki Mihra, ailesi tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavisine başlanan Mihra’ya doktor tarafından yatış verilirken, Mihra 5 gün boyunca hastanede tedavi gördü. 5 Mart tarihinde doktor tarafından taburcu kararı verilen çocuğun, iddiaya göre hastanede bir hemşirenin kolundan damara ilaç enjekte etmesi sonucu kalbi durdu. Komplikasyonu gören ailesi bağırarak doktordan yardım isterken, kalp masajıyla hayata döndürülen küçük kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bir süre hastanede tedavi gören Mihra, şimdi makine ve yatağa bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

"Hemşire damarın tıkalı olduğunu belirterek direkt şırıngayı enjekte etti"

Çocuğunun yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktığını söyleyen baba Barış Bektaş (37), "Çocuğum gayet sağlıklı, neşeli, gülen, koşan, oynayan akıllı bir çocuktu. 2025 yılının Mart ayının 1’inde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine çocuğumu ishal şikayeti ile götürdüm. Çocuk servisine yatırdılar. Bu talihsiz olay, hemşirenin ihmalkarlığı 5 Mart günü başımıza geldi. 5 Mart sabahı çocuğumun doktoru odaya gelerek ‘Seni taburcu edeceğim, gayet iyisin, düzeldin artık’ dedi. Ardından doktor ayrıldı ve hemşire elinde şırıngayla odamıza girdi. Damarın tıkalı olduğunu belirterek direkt şırıngayı enjekte etti. Şırıngadaki ilaç yarıya geldiğinde çocuğumun kalbi durdu, beyine oksijen gitmemiş. Daha sonra eşimin bağırmasıyla bir doktor gelerek çocuğuma kalp masajı yapıyor. Ardından hemen çocuğu yoğun bakıma aldılar. Çocuğumun doktoru bunun bir hata, ihmal olduğunu fark ediyor ve kendisi bunu adli vaka olarak bildiriyor. 7-8 aydır çocuğum bu durumda. Çocuğumun bilinci yok, yemesi, içmesi, konuşması, yürümesi, hiçbir şeyi yok. Bu şekilde tedavisini görüyoruz. Çocuğum nabız makinesi, hava makinesi ile yaşıyor" dedi.

"Adalete güveniyoruz"

Adaletin tecelli edeceği günü beklediklerini belirten baba Bektaş, "Biz adalete güveniyoruz. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Onun emsalleri okulunda, parkta oynuyorlar. Ben, ‘Allah’ım, keşke kızım bir gün yine benden bir şey istese, kızımı alıp tekrar gezsem, parka falan gitsek, eski yaşadıklarımı yaşayayım’ diyorum; inşallah" diye konuştu.







