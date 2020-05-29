Gündem Tamamlandığında Türkiyenin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajının gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı
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Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak! Yusufeli Barajı nerede?

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak: Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı

Tamamlandığında gövde yüksekliği bakımından Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı. Baraj inşaatında çalışmalar kesintisiz 24 saat sürerken, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından son görüntüler paylaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Baraj inşaatında çalışmalar kesintisiz 24 saat sürüyor.
Baraj inşaatında çalışmalar kesintisiz 24 saat sürüyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde yüksekli 205 metreye ulaştı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2 milyon 985 bin metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi’nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor.

İHA
Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı.

DSİ 26 Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı’nda gövde 205 metre yüksekliğe ulaşıldı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2 Milyon 985 bin metreküp seviyesi ulaştı.

İHA
Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı.

Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi’nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.

İHA
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde yüksekli 205 metreye ulaştı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2 milyon 985 bin metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye’nin en yüksek barajı 205 metreye ulaştı
FOTOĞRAF 8
Title
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 205 metreye ulaştı.
Title
Dökülen gövde beton miktarı ise 2 milyon 985 bin metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.
Title
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor.
Title
DSİ 26 Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda gövde 205 metre yüksekliğe ulaşıldı.
Title
Dökülen gövde beton miktarı ise 2 milyon 985 bin metreküp seviyesi ulaştı.
Title
Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.
Title
Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.
Title
Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.
Türkiye’nin en yüksek barajı 205 metreye ulaştı
Tamamlandığında gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı. Baraj inşaatında çalışmalar kesintisiz 24 saat sürerken, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından son görüntüler paylaşıldı.
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