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Yusufeli Barajı'nda üst kapakların testleri tamamlandı: Barajın mühendislik harikası olduğunu bir kez daha gösterdi

Yapımı tamamlanan ve test enerji üretimlerine başlayan Yusufeli Barajı'nda önemli bir test daha başarıyla tamamlandı. Barajın en yüksek seviyesi olan 711 kotuna kadar su seviyesi sağlandı. Bu kritik aşama, barajın tam kapasite ile çalışabilmesi için gerekli testlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi.

11:13 - 10/07/2024 Çarşamba
IHA
Yusufeli Barajı ve HES projesinde elektrik üretimine devam ediyor.
Yusufeli Barajı ve HES projesinde elektrik üretimine devam ediyor.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesinde elektrik üretimine devam ediyor. Barajın en yüksek seviyesi olan 711 kotuna kadar su seviyesi sağlanırken, bu kritik aşama barajın tam kapasite ile çalışabilmesi için gerekli testlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi.

Kapaklar açıldığında, 275 metre yükseklikten dökülen su etkileyici bir şelale görüntüsü oluşturdu. Bu görsel şölen, barajın mühendislik harikası olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

#Yusufeli Barajı
#Artvin
#Çoruh Nehri
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