Yusufeli Barajı'nda üst kapakların testleri tamamlandı: Barajın mühendislik harikası olduğunu bir kez daha gösterdi

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesinde elektrik üretimine devam ediyor. Barajın en yüksek seviyesi olan 711 kotuna kadar su seviyesi sağlanırken, bu kritik aşama barajın tam kapasite ile çalışabilmesi için gerekli testlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi.