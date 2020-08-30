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Gündem Yuvam Bahçeşehir evleri için kuralar çekildi Şehit aileleri ve gazileri sevindiren sürpriz
İSTANBUL

Yuvam Bahçeşehir evleri için kuralar çekildi: Şehit aileleri ve gazileri sevindiren sürpriz

Başakşehir Belediyesi ve Akar Grup iş birliğiyle başlatılan sosyal konut projesi Yuvam Bahçeşehir Evler'inde hak sahipleri kura ile belirlendi. Başvuruda bulunan şehit aileleri ve gazilere sürpriz yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, her bir ailenin projede ev sahibi olmaya hak kazandığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

14 Ağustos’ta kuralı satışa çıkarılan Yuvam Bahçeşehir evleri, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 11 günlük başvuru süresince 315 konut için 12 bin 814 başvuru yapıldı. Projenin büyük ilgi görmesi üzerine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun talimatıyla projenin tamamında yer alan 752 konut kuraya dahil edildi. Konutlar için hak sahipleri, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde genoter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi ile belirlendi.

Sürpriz şehit aileleri ve gazileri sevindirdi

Yuvam Bahçeşehir Evleri sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura programına, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece katılımcı şehit aileleri ve gaziler davet edildi. Programın açılışının ardından Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu bir konuşma yaptı. Başakşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik örneğiyle böyle bir projeye imza attığını söyleyen Kartoğlu, konutların merkezi konumda olmasına vurgu yaptı. Vatandaşların yaklaşık 13 bin başvuruyla büyük ilgi gösterdiği projeye bir teşekkür olarak kuraya toplam 752 konutu dahil ettiklerini ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Başkan Kartoğlu, katılımcı şehit aileleri ve gazilere ise sürpriz yaptı. “Bir 30 Ağustos müjdesi verelim. Projeye başvuran şehit aileler ve gazilerimizin hepsine taahhütte bulunuyoruz. Sizleri kuraya almadan ev sahibi yapacağız. Sizleri bir nebze mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Daha sonraki projelerimizde ise dul ve yetimler ile engellilere öncelik tanıyacağız.” diye konuştu.

Yapılan sürprizle sevinç yaşayan şehit aileleri ve gaziler, Başkan Kartoğlu’nun uzun süre alkışladı. Akar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pamuk ise yaptığı konuşmada projenin özelliklerinden bahsetti, ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

KONUTLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Başakşehir Belediyesi ve Akar Grup iş birliğiyle sosyal konut olarak arz edilen Yuvam Bahçeşehir Evleri projesi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 14 Ağustos Cuma günü tanıtılan projeye ev sahibi olmak isteyenler yoğun ilgi gösterdi. 752 konut olarak kuralı satışa sunulan projeye 11 günde 12 bin 814 başvuru yapıldı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde yapılan ve Yuvam Bahçeşehir Evleri’nin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanan noter huzurundaki kurayla evler sahiplerini buldu.

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