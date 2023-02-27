Zafer Partili Demirbağ'ın 'Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı' yalanı elinde patladı

Sosyal medyada yer alan 'Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı' iddiasıyla ilgili de "Yapılan paylaşımlar, manipülasyon içermektedir. İstanbul ili Çatalca ilçesinde 1200 kaçak yapının 22-23 Ekim 2022 tarihinde yıkım kararı üzerine, kolluk kuvveti bölgeye intikal etmiştir. İddiaya konu görüntüler, yıkımdan Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir alınması esnasında çekilmiştir. Kolluk kuvveti yıkım esnasında Türk bayrağının yere düşmemesi ve zarar görmemesi için çaba göstermiştir. Görüntülerin Deprem bölgesi veya iddia edildiği gibi bayrak sökme ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır"