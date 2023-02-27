Zafer Partili Demirbağ'ın 'Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı' yalanı elinde patladı

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ
Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ, geçtiğimiz yıl Çatalca'da çekilen bir görüntü üzerinden algı operasyonu yaptı.
Görüntüler geçtiğimiz yıl kaydedildi
Demirbağ'ın paylaştığı görüntüler geçtiğimiz ekim ayında Çatalca'da çekildi. Görüntülerin bin 200 kaçak yapı için yıkım kararı alınması üzerine bölgeye giden kolluk kuvvetlerinin yıkımdan Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir aldığı anlara ait olduğu öğrenildi.
İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
İletişim Başkanlığı tarafından söz konusu görüntülere ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: