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Zafer Partili Demirbağ'ın 'Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı' yalanı elinde patladı

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda güncel olmayan bir görüntü üzerinden Mehmetçik'i hedef gösterdi. Kolluk kuvvetlerinin Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir aldığı anlara ait görüntüleri paylaşan Demirbağ, "İlk işleri bayrağı indirmeye çalışmak" ifadesini kullandı. Demirbağ'ın paylaştığı görüntülerin geçtiğimiz ekim ayında Çatalca'da çekildiği ve jandarmanın yıkım yapılacak olan bölgede Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir aldığı anlara ait olduğu öğrenildi.

17:06 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ, geçtiğimiz yıl Çatalca'da çekilen bir görüntü üzerinden algı operasyonu yaptı.

Çatalca'da bin 200 kaçak yapı için yıkım kararı alınması üzerine bölgeye giden kolluk kuvvetlerinin yıkımdan Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir aldığı anlara ait görüntüleri paylaşan Demirbağ,
"İlk işleri bayrağı indirmeye çalışmak"
ifadesini kullandı. Güncel olmayan görüntüler üzerinden kolluk kuvvetlerini hedef alan Demirbağ
, "Kocaman yürekli Türk kadını! Başka işleri yokmuş gibi, ilk işleri bayrağı indirmeye çalışmak olanlara engel oldunuz ya, Allah sizden razı olsun."
dedi.

Görüntüler geçtiğimiz yıl kaydedildi

Demirbağ'ın paylaştığı görüntüler geçtiğimiz ekim ayında Çatalca'da çekildi. Görüntülerin bin 200 kaçak yapı için yıkım kararı alınması üzerine bölgeye giden kolluk kuvvetlerinin yıkımdan Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir aldığı anlara ait olduğu öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı tarafından söz konusu görüntülere ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sosyal medyada yer alan 'Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı' iddiasıyla ilgili de "Yapılan paylaşımlar, manipülasyon içermektedir. İstanbul ili Çatalca ilçesinde 1200 kaçak yapının 22-23 Ekim 2022 tarihinde yıkım kararı üzerine, kolluk kuvveti bölgeye intikal etmiştir. İddiaya konu görüntüler, yıkımdan Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir alınması esnasında çekilmiştir. Kolluk kuvveti yıkım esnasında Türk bayrağının yere düşmemesi ve zarar görmemesi için çaba göstermiştir. Görüntülerin Deprem bölgesi veya iddia edildiği gibi bayrak sökme ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır"




#Zafer Partisi
#Tuğba Mızrak Demirbağ
#Çatalca
1 saat önce
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Zafer Partili Demirbağ'ın 'Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı' yalanı elinde patladı
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